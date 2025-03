Pallanuoto, Savona e Pro Recco si contenderanno la Coppa Italia

Saranno Pro Recco e Savona a contendersi la Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto maschile: questo l’esito delle semifinali andate in scena alla Piscina Comunale “F. Scandone” di Napoli. Nelle sfide del penultimo atto il Savona ha sconfitto per 10-6 il Brescia, mentre la Pro Recco ha piegato a fatica il Trieste, battuto per 5-4.

Il Savona sorprende il Brescia scappando via nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-1, bissando il parziale anche nella seconda frazione, arrivando sul 6-2 a metà gara. Nel terzo periodo i liguri allungano ulteriormente in un parziale in cui fioccano le espulsioni da ambo le parti, con la Rari Nantes che si porta sul 9-4. Nell’ultimo quarto il Brescia rende meno pesante il passivo per il 10-6 finale. Nel Savona tris di reti su rigore per Figlioli.

Trieste parte meglio nella sfida contro la Pro Recco, con gli alabardati che trovano il break e chiudono sul 2-0 il primo quarto. I liguri dimezzano lo svantaggio nel secondo periodo, arrivando a metà gara in svantaggio per 2-3. I giuliani difendono la rete di vantaggio nella terza frazione, chiusa sul 4-3, ma nell’ultimo periodo la Pro Recco piazza il parziale di 2-0 che ribalta la contesa e vale il definitivo 5-4. Decisivo per i liguri Cannella con 3 reti.

TABELLINI

AN BRESCIA-R.N. SAVONA 6-10

AN BRESCIA: Baggi Necchi, Del Basso, Guerrato, Faraglia 1, Balzarini 2, Gianazza, Dolce 1, Giri, Alesiani, Ferrero, Irving 2 (1 rig.), Casanova, Massenza. All. Bovo.

R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 3 (3 rig.), Occhione, Rizzo, Merkulov 1, Bruni, Erdelyi 3, Guidi, Patchaliev, Vavic 1, Da Rold, Gullotta 1. All. Angelini.

Arbitri: Schiavo e Calabrò.

Note: parziali 1-3, 1-3, 2-3, 2-1. Spettatori 1200 circa. Superiorità numeriche: Brescia 5/17 + 1 rigore, Savona 6/12 + 3 rigori. Balzarini (B) uscito per limite di falli nel terzo tempo, Guerrato (B) nel quarto tempo. Gianazza (B) e Patchaliev (S) espulsi per reciproche scorrettezze nel terzo tempo a 5.05. Rizzo (S) e Alesiani (B) espulsi per reciproche scorrettezze nel terzo tempo a 5.43.

PRO RECCO WATERPOLO-PALLANUOTO TRIESTE 5-4

PRO RECCO WATERPOLO: Del Lungo, Di Fulvio, Durik, Cannella 3, Younger, Fondelli, N. Presciutti 1, Scarmi, Iocchi Gratta, Larsen, F. Condemi 1, Hallock, Negri, Haverkampf. All. Sukno.

PALLANUOTO TRIESTE : Lazovic, Podgornik, Petronio, Liprandi, Marziali, Sedlmayer, Manzi 1, Mezzarobba, Razzi, Draskovic 1 (rig.), Kujacic, Mladossich 2, Oliva, Casavola. All. Mirarchi.

Arbitri: Severo e D’Antoni.

Note: parziali: 0-2, 2-1, 1-1, 2-0. Spettatori 1200 circa. Superiorità numeriche: Pro Recco 2/10, Trieste 2/6 + 1 rigore. Oliva (T) espulso per proteste nel secondo tempo. Razzi (T) uscito per limite di falli nel quarto tempo.

COPPA ITALIA PALLANUOTO 2024-2025

Semifinali – Sabato 15 marzo 2025

Semifinale 2

17:00 AN BRESCIA – R.N. SAVONA Napoli 6–10

Semifinale 1

18:30 PRO RECCO WATERPOLO – PALLANUOTO TRIESTE 5-4

Finali – Domenica 16 marzo 2025

Finale 3°/4° posto

14:30 PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

Finale 1°/2° posto

16:45 PRO RECCO WATERPOLO – R.N. SAVONA Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”