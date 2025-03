Pallanuoto, la Scandone ospita la Final Eight di Coppa Italia Maschile. Caccia aperta all’AN Brescia

Si entra in acqua per il primo trofeo stagionale. Il meglio del panorama nazionale si ritrova a Napoli, in uno dei templi più importanti della waterpolo, per la Final Eight di Coppa Italia maschile, competizione che si svolgerà da domani a domenica alla piscina Scandone del Centro Federale. Le prime otto classificate al termine del girone di andata si affrontano, in un’intensa tre giorni di gare per designare la formazione destinata a succedere nell’albo d’oro all’AN Brescia, vincitrice a sorpresa, dopo i tiri di rigore, della finale giocata lo scorso anno ad Albaro contro la Pro Recco. Ai nastri di partenza si allineano otto formazioni di assoluto livello, organici in grado di garantire spettacolo in ogni incontro, anche se sembra abbastanza chiaro che almeno tre squadre partono un gradino avanti rispetto alle altre: AN Brescia, Pro Recco e BPER Rari Nantes Savona.

La formazione allenata da Bovo ha fin qui disputato una stagione da protagonista e arriva a Napoli con la ferma intenzione di vendere cara la pelle nel tentativo di provare a confermarsi. L’esordio con il Circolo Nautico Posillipo non è certamente agevole, basti pensare alla battaglia vinta di misura in campionato, la certezza è però che la squadra si presenterà in Campania tirata a lucido e la sensazione è che i lombardi abbiano le carte in regola per arrivare fino in fondo.

La turbolenta estate 2024 è alle spalle, Gabriele Volpi è ormai parte della storia del club e la voglia di arricchire la bacheca societaria con il primo titolo della nuova era è davvero grande. Vuole rimarcare, ancora una volta, la sua egemonia sul suolo nazionale la Pro Recco che, nonostante la partenza di campioni come Zalanki e Kakaris, vanta ancora il roster più forte e più profondo. I ragazzi di Sukno hanno puntato il mirino sul titolo e difficilmente falliscono due volte un obiettivo.

Protagonista di un percorso fin qui eccellente in Champions League la BPER Rari Nantes Savona vuol interrompere il duopolio Pro Recco-AN Brescia e tornare ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro di un grande torneo. Alberto Angelini conta su un roster che concilia in maniera esemplare qualità e quantità, collettivo nel quale brillano le stelle di Nicosia, Damonte, Merkulov e dell’intramontabile Pietro Figlioli.

Cambia lo scenario rispetto allo scorso anno perché una tra Roma Vis Nova e Pallanuoto Trieste completerà il poker delle semifinaliste. I capitolini, autentica rivelazione del campionato, si sono imposti nei due precedenti stagionali, la squadra di Mirarchi sta però crescendo, di partita in partita, in maniera esponenziale e sembra pronta a spiccare il volo.

Partono un gradino dietro alle altre la De Akker Bologna ed il Circolo Canottieri Ortigia. L’estremo equilibrio, l’imprevedibilità di una partita secca in cui tutto può succedere lasciano aperto ogni possibile scenario. Il sostegno del caloroso pubblico amico, il vantaggio di giocare una partita senza ritorno nell’impianto di casa e la voglia di firmare il colpaccio spingono il Circolo Nautico Posillipo verso l’impresa nel quarto di finale contro i detentori del titolo.

Christian Presciutti, tecnico della Check-Up Rari Nantes Salerno e vice allenatore del Settebello, presenta così l’evento:” Sarà una coppa Italia molto interessante, questo format ha fatto sì che i quarti di finali saranno tutti incerti e combattuti. Si affronteranno le otto squadre che stanno giocando la migliore pallanuoto in Italia. Non so darti una favorita. Sicuramente la Pro Recco è la candidata alla vittoria, vuoi per il roster a disposizione che per la sconfitta dello scorso anno, vogliono dunque riprendersi la coppa. Credo però che Brescia e Savona possano ambire alla vittoria. Saranno finali secche nelle quali conterà molto l’aspetto emotivo. È il primo vero appuntamento della stagione. Ci sarà sicuramente grande equilibrio. Dopo 13 anni ritorna a Napoli un grande evento Italiano. Ho, personalmente, un ricordo grandissimo di quell’edizione. La Scandone, diventando centro Federale, è ritornata a splendere. Se a tutto ciò uniamo la voglia che hanno di pallanuoto Napoli e la Campania, sono sicuro che assisteremo ad un grande spettacolo, in vasca e fuori.”

Programma Final Six Coppa Italia 2025

Quarti di finale-venerdì 14 marzo

15:30(2) AN BRESCIA – C.N. POSILLIPO

17:00(3) R.N. SAVONA – DE AKKER TEAM

18:30(1) PRO RECCO WATERPOLO – C.C. ORTIGIA 1928

20:00(4) ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE

Semifinali- sabato 15 marzo

17:00(2) Vincente Quarto 2 – Vincente Quarto 3

18:30 (1) Vincente Quarto 1 – Vincente Quarto 4

Finali- domenica 16 marzo

Finale 3°/4° posto 14:30 in diretta su WP Channel

Finale 1°/2° posto 16:30 in diretta integrale su Raiplay e diretta parziale su Raidue

FINAL SIX COPPA ITALIA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Due (diretta finale primo posto dalla 17:25) – Raisport + HD (semifinali)

Diretta streaming: Rai Play (diretta integrale finale primo posto)- Waterpolo Channel (quarti di finale e finale terzo posto)