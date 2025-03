Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono e restano assieme in vetta

La 21ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto vede proseguire in testa a braccetto Pro Recco e Brescia: i liguri passano in casa del fanalino di coda Catania per 7-17, mentre i lombardi superano la Roma Vis Nova per 14-11.

Resta a -7 dalla coppia di testa il Savona, che piega Trieste per 15-11, ottenendo così il terzo posto aritmetico e la conseguente qualificazione alle semifinali scudetto. Si infiamma la lotta per la quarta posizione: il De Akker Team batte il Posillipo per 13-12 e lo aggancia al sesto posto a quota 34, a -3 dalla coppia composta proprio da Trieste e Roma Vis Nova, entrambe sconfitte.

L’Ortigia cede in casa nello scontro diretto al Telimar per 11-13 e subisce il sorpasso all’ottavo posto, l’ultimo che vale i play-off per un posto in Euro Cup. Gli aretusei sono a +3 sulla zona play-out, con Florentia e Quinto che pareggiano per 11-11: i liguri restano a +1 sui toscani. Il derby tra Olympic Roma ed Onda Forte va ai padroni di casa, che si impongono per 16-13 e sono ormai certi di giocarsi la permanenza nel massimo campionato ai play-out.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO MASCHILE

21ma giornata – Sabato 8 marzo 2025

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – TELIMAR 11-13

15:00 AN BRESCIA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 14-11

16:00 NUOTO CATANIA – PRO RECCO WATERPOLO 7-17

16:30 DE AKKER TEAM – C.N. POSILLIPO 13-12

18:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – ONDA FORTE 16-13

18:00 R.N. FLORENTIA – IREN GENOVA QUINTO 11-11

18:30 R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 15-11

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 61

AN BRESCIA 61

RN SAVONA 54

PALLANUOTO TRIESTE 37

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37

CN POSILLIPO 34

DE AKKER TEAM 34

TELIMAR 24

C.C. ORTIGIA 1928 23

IREN GENOVA QUINTO 20

R.N. FLORENTIA 19

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4