Pallanuoto, la Pro Recco conquista la Coppa Italia per la 18ma volta!

Non c’è storia nel derby ligure che assegna la Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto maschile: la Pro Recco Waterpolo regola la Rari Nantes Savona con un eloquente 11-5 alzando il trofeo per la 18ma volta in 33 edizioni della manifestazione.

Dal 2006 ad oggi la Pro Recco ha vinto 17 delle 19 edizioni disputate, con la sola compagine capace di interrompere il dominio dei liguri, riuscendoci nel 2012 e nel 2024, che è stato il Brescia, terzo quest’anno dopo la vittoria ai rigori sul Trieste per 15-13 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari.

TABELLINI

Finale 1°/2° posto

PRO RECCO WATERPOLO-R.N. SAVONA 11-5

PRO RECCO WATERPOLO: Del Lungo, Di Fulvio 2, Durik, Cannella 2, Younger 2 (1 rig.), Fondelli, N. Presciutti 1, Demarchi, Iocchi Gratta 1, Larsen, F. Condemi 2, Hallock, Negri, Haverkampf 1. All. Sukno.

R.N. SAVONA: Nicosia , Rocchi, Cora, Figlioli 1, Occhione, Rizzo, Merkulov 1, Bruni, Erdelyi 2, Guidi 1, Patchaliev, Vavic, Da Rold, Gullotta. All. Angelini.

Arbitri: Colombo e Calabrò.

Note – Parziali: 4-2, 2-2, 3-0, 2-1. Spettatori 2000 circa. Superiorità numeriche: Pro Recco 8/13 + 1 rigore, Savona 5/18. Usciti per limite di falli Larsen (R) nel terzo tempo a 6.18, Demarchi (R) a 7.00; nel quarto tempo Fondelli (R) a 2.50, Durik (R) a 3.40.

Finale 3°/4° posto

PALLANUOTO TRIESTE-AN BRESCIA 13-15 dtr (11-11)

PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Oliva, Petronio 2, Marziali 3, Sedlmayer, Manzi, Mezzarobba 3, Razzi, Draskovic 2, Kujacic, Mladossich, Casavola. All. Mirarchi.

AN BRESCIA : Baggi Necchi, Del Basso 1, Guerrato 1, Faraglia, Balzarini 2 (1 rig.), Gianazza 1, Dolce, Giri, Casanova, Ferrero 1, Irving 4 (1 rig.), Gitto 1, Massenza. All. Bovo.

Arbitri: D. Bianco e Guarracino.

Note – Parziali: 2-2, 3-3, 3-2, 3-4; tr 2-4. Spettatori 500 circa. Alesiani (B) squalificato. Superiorità numeriche: Trieste 6/15, Brescia 4/12 + 2 rigori. Guerrato e Ferrero (B), Podgornik e Petronio (B) usciti per limite di falli nel quarto tempo. Oliva espulso per proteste nel quarto tempo. Tempi regolari terminano 11-11. Ai rigori: Faraglia gol, Draskovic gol, Irving gol, Mladossich palo, Dolce gol, Mezzarobba gol, Balzarini gol, Manzi parata.

COPPA ITALIA PALLANUOTO 2024-2025

Quarti di finale – Venerdì 14 marzo

Quarto di Finale 2 AN BRESCIA – C.N. POSILLIPO 14-8 (5-0, 3-1, 2-3, 4-4)

Quarto di Finale 3 R.N. SAVONA – DE AKKER TEAM 16-11 (4-4, 4-3, 4-2, 4-2)

Quarto di Finale 1 PRO RECCO WATERPOLO – C.C. ORTIGIA 1928 13-3 (4-0, 2-1, 4-2, 3-0)

Quarto di Finale 4 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE 8-9 (2-3, 3-2, 1-2, 2-2)

Semifinali – Sabato 15 marzo

Semifinale 2 AN BRESCIA – RN SAVONA 6-10 (1-3, 1-3, 2-3, 2-1)

Semifinale 1 PRO RECCO WATERPOLO – PALLANUOTO TRIESTE 5-4 (0-2, 2-1, 1-1, 2-0)

Finali – Domenica 16 marzo

Finale 3°/4° posto PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA 13-15 dtr (2-2, 3-3, 3-2, 3-4, tr 2-4)

Finale 1°/2° posto PRO RECCO WATERPOLO – RN SAVONA 11-5 (4-2, 2-2, 3-0, 2-1)

Albo d’oro

1970 CC Napoli

1971/73 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977/84 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994/97 non disputata

1998 Pescara

1999/2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

dal 2006 al 2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2021-2022 e 2023 Pro Recco

2024 AN Brescia

2025 Pro Recco