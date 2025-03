Pallanuoto, la Pro Recco batte Trieste per 9-7 e va sola in testa alla Serie A1

L’anticipo della 22ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto vede andare in testa da sola in classifica la Pro Recco, che alla Piscina Comunale di Sori (Genova), supera Trieste per 9-7 e va a +3 sul Brescia, che giocherà il suo match dopo la Final Eight di Coppa Italia, in programma nel prossimo fine settimana. I giuliani, invece, restano al quarto posto a quota 37 punti assieme alla Roma Vis Nova, ma con una partita in più rispetto ai capitolini.

TABELLINO

PRO RECCO WATERPOLO-PALLANUOTO TRIESTE 9-7

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio, Durik, G. Cannella 1, A. Younger, A. Fondelli 3, N. Presciutti 1, L. Demarchi 1, M. Iocchi Gratta, J. Larsen 1, F. Condemi 2, M. Bottarelli, T. Negri, Haverkampf. All.: Sukno.

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio, R. Liprandi, L. Marziali, T. Sedlmayer 2, E. Manzi 1, M. Mezzarobba, V. Draskovic 3, D. Kujacic, A. Mladossich 1, P. Oliva, F. Casavola. All.: Mirarchi.

Arbitri: Navarra ed Ercoli.

Note – Parziali: 3-3, 2-1, 3-0, 1-3. Espulso con sostituzione Durik (R) a 3’42” del secondo tempo per la presenza contemporanea di quattro stranieri in vasca. Superiorità numeriche: Pro Recco 3/8 + un rigore fallito e Pallanuoto Trieste 1/8 + 2 rigori. Lazovic para un rigore a Younger (R) a 1’19” del primo tempo sullo 0-0. Spettatori: 200 circa.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO MASCHILE

22ma giornata – Lunedì 10 marzo 2025

14:00 PRO RECCO WATERPOLO – PALLANUOTO TRIESTE

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO* 64

AN BRESCIA 61

RN SAVONA 54

PALLANUOTO TRIESTE* 37

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37

CN POSILLIPO 34

DE AKKER TEAM 34

TELIMAR 24

C.C. ORTIGIA 1928 23

IREN GENOVA QUINTO 20

R.N. FLORENTIA 19

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4

* = una partita in più