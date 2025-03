Pallanuoto femminile, Trieste-De Zaan 9-10 nella finale d’andata dell’Euro Cup

La finale d’andata dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile è amara per Trieste, sconfitta a domicilio dalle neerlandesi del De Zaan per 9-10: servirà un’impresa sportiva alle alabardate, nel match di ritorno in programma il prossimo 5 aprile a Zaandam, nei Paesi Bassi, per ribaltare il risultato odierno.

Le giuliane pagano un primo quarto giocato sottotono, soprattutto in fase difensiva, nel quale le ospiti fanno il bello e il cattivo tempo, scappando sul 2-5. Le alabardate sprofondano a -4 a metà seconda frazione, poi però piazzano un parziale di 3-0 che porta lo score sul 6-7 a metà gara.

Nel terzo tempo per due volte le neerlandesi si portano sul +2, ma Trieste torna sempre sul -1, fino all’8-9 con cui si entra nell’ultimo quarto. Le padrone di casa trovano il pari a 2’10” dalla sirena ed a 43″ giocano anche la superiorità del sorpasso, ma a 8″ dalla conclusione Drewes gela il pubblico di casa col gol del definitivo 9-10.

Gragnolati tiene a galla le padrone di casa con un poker, ma Trieste paga i troppi falli gravi commessi, ben 13, dei quali 6 soltanto nell’ultimo periodo, contro le 7 espulsioni temporanee comminate alle neerlandesi. Per le ospiti tripletta di Drewes, autrice anche del gol decisivo a 8″ dal termine.