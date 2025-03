Pro Recco-Savona oggi in tv, Finale Coppa Italia pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

Si terrà allo Piscina Comunale “F. Scandone” di Napoli l’ultimo atto della Final Eight della Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto maschile: oggi, domenica 16 marzo, si contenderanno il trofeo le compagini liguri della Pro Recco e del Savona.

Saranno due i match in programma: dalle ore 14.30 Pallanuoto Trieste-AN Brescia (finale 3° posto) ed infine dalle ore 16.30 la finale per il titolo tra la RN Savona ed i campioni d’Italia della Pro Recco. Si tratta del remake della scorsa finale scudetto.

Per l’ultimo atto della Final Eight della Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto maschile la diretta tv sarà assicurata dalle 17.25 su Rai 2 HD per la finale per il primo posto, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 3 per la finale per il primo posto e di Waterpolo Channel per la finale per il terzo posto.

CALENDARIO COPPA ITALIA PALLANUOTO 2025

Finali – Domenica 16 marzo

3° posto: 14.30 Pallanuoto Trieste-AN Brescia – Diretta streaming su Waterpolo Channel

1° posto: 16.30 Pro Recco-RN Savona – Diretta streaming su Rai Play Sport 3, dalle 17.25 anche in tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA ITALIA PALLANUOTO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: finale per il 1° posto dalle 17.25 anche in tv su Rai 2 HD.

Diretta streaming: finale per il 3° posto su Waterpolo Channel, finale per il 1° posto su Rai Play Sport 3.

Diretta Live testuale: finale per il 1° posto su OA Sport.