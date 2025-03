NBA, i risultati della notte (22 marzo): Durant ne fa 42 contro i Cavs. Ko per Fontecchio

Si sono disputati questa notte ben 10 incontri dell’NBA, tra queste diversi big match, come quello tra i Mavericks e i Pistons di Fontecchio, così come Minnesota-New Orleans e Clippers-Grizzlies. Ecco come è andata.

Tornano al successo i Dallas Mavericks che battono i Detroit Pistons 123-117. Tornano al successo dopo 4 ko consecutivi e lo fanno stando sempre avanti ai Pistons, spinti dai 31 punti di Dinwiddie e dai 27 di Washington. Non bastano a Detroit, invece, i 35 punti di Cade Cunningham, mentre Simone Fontecchio chiude con soli 4 punti in 16 minuti. Successo esterno per i Boston Celtics che battono gli Utah Jazz 99-121. Match sempre in controllo di Boston contro dei Jazz sempre più giù e Celtics che volano con i 27 punti di Kristaps Porzingis e i 26 di Jayson Tatum.

Successo netto dei Minnesota Timberwolves che battono i New Orleans Pelicans per 134-93. Dura poco più di un quarto l’equilibrio al Target Center, poi i Wolves cambiano marcia, grazie a ben sette giocatori in doppia cifra e un Rudy Gobert da doppia doppia con 15 punti e 11 rimbalzi. Momento difficile, invece, per i Denver Nuggets che cadono in casa dei Portland Trail Blazers per 128-109. Tre sconfitte consecutive e tre assenze consecutive per Nikola Jokic per Denver, mentre Portland vola sospinta dai 36 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Deni Avdija.

Continua, invece, la corsa dei Los Angeles Clippers, che superano l’ostacolo Memphis Grizzlies vincendo 128-108. Vincono nella ripresa, dominata con 68 punti segnati, i californiani dopo un primo tempo che ha visto i Grizzlies spesso avanti. E vincono sospinti dai loro due leader, con James Harden che ha segnato 30 punti, mentre Kawhi Leonard ne ha messi 23 con 10 rimbalzi. Non riescono più a vincere i Cleveland Cavaliers che cedono in casa dei Phoenix Suns per 123-112. I leader della Eastern Conference incappano nel quarto ko consecutivo dopo 16 vittorie di fila e lo fanno grazie ai 42 punti di Kevin Durant.

Nelle altre partite di giornata, infine, vittoria per gli Orlando Magic in casa dei Washington Wizards per 105-120, con 30 punti di Paolo Banchero; successo esterno per gli Houston Rockets sul campo dei Miami Heat per 98-102, con 37 punti di Fred VanVleet; vittoria senza storia per gli Oklahoma City Thunder che superano gli Charlotte Hornets 141-106, con il solito Shai Gilgeous-Alexander dominante con 30 punti e 9 assist; e infine vincono i San Antonio Spurs che superano i Philadelphia 76ers 128-120, cui non bastano i 25 punti e 10 rimbalzi di Quentin Grimes, mentre per gli Spurs doppia doppia per Stephon Castle con 17 punti e ben 14 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (22 MARZO)

Washington Wizards – Orlando Magic 105-120

Miami Heat – Houston Rockets 98-102

Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 134-93

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 141-106

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers 128-120

Dallas Mavericks – Detroit Pistons 123-117

Utah Jazz – Boston Celtics 99-121

Phoenix Suns – Cleveland Cavaliers 123-112

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 128-109

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 128-108