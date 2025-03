NBA, i risultati della notte (20 marzo): vince ancora Oklahoma, cadono a sorpresa CAVS e Knicks

Nella notte NBA sono andate in scena 11 partite della regular season. Andiamo a scoprire i risultati e la nuova situazione di classifica in vista di playoff e play-in. Nella prima partita gli Indiana Pacers (39-29) hanno battuto 135-131 i Dallas Mavericks (33-37) che, dopo 4 sconfitte consecutive rischiano di perdere anche il posto per i play-in. Indiana, invece, trascinata da Pascal Siakam con 29 punti rimane saldamente nella finestra playoff.

Blitz in trasferta per gli Houston Rockets (45-25) che ad Orlando battono 108-116 i Magic (32-38), continuando la striscia di 8 vittorie consecutive che vale il secondo posto ad Ovest. Inutili i 31 punti di Paolo Banchero top-scorer. Vincono fuori casa anche i Detroit Pistons (39-31) che si impongono 113-116 contro i Miami Heat (29-40). Nona sconfitta di fila per Miami nonostante 30 punti di Bam Adebayo e 29 di Tyler Herro. I Pistons ottengono un altro successo in chiave playoff.

I New Orleans Pelicans (19-51) sbancano Minnesota vincendo 115-119 contro i Timberwolves (40-31) grazie ad un ritrovato Zion Williamson autore di 29 punti, top scorer alla pari di Anthony Edwards. Gli infermabili Oklahoma City Thunder (57-12) abbattono 133-100 i Philadelphia 76ers (23-46) e si confermano in testa ad Ovest ottenendo la 11esima vittoria nelle ultime 12 partite. Successo sorprendente quello dei San Antonio Spurs (29-39) che sconfiggono i New York Knicks (43-25) 120-105 grazie ad una super prestazione del georgiano Sandro Mamukelashvili.

Vincono anche gli Utah Jazz (16-54), ultimi ad Ovest, battendo 128-112 i Washington Wizards (15-53), ultimi ad Est. Nello scontro playoff tra Los Angeles Lakers (43-25) e Denver Nuggets (44-26) ne esce vincitore la squadra di Luka Doncic (31 punti) con il punteggio di 120-108. Successo che non modifica gli obiettivi postseason delle due squadre. I Phoenix Suns (33-37) si avvicinano alla zona play-in battendo 127-121 i Chicago Bulls (29-40), grazie ad un ritrovato Devin Booker autore di 41 punti.

Le ultime due partite della notte fanno registrare la vittoria, a sorpresa, dei Portland Trail Blazers (31-39) ai danni dei Memphis Grizzlies (43-27) con il punteggio finale di 115-99. Seconda sconfitta consecutiva per Memphis che rimane in zona playoff. Ultima partita ed ultima sorpresa della notte NBA, la sconfitta dei Cleveland Cavaliers (56-13) battuti 123-119 in trasferta dai Sacramento Kings (35-33). Terza sconfitta consecutiva per i CAVS dopo la striscia vincente di 16 partite.

