NBA, i risultati della notte (19 marzo): Leonard trascina i Clippers, Warriors battono Bucks

Appena quattro le partite giocate nell’ultima notte NBA, ma tutte con una certa importanza, se non altro a causa delle quattro corse parallele che si stanno svolgendo in seno alla lega: piazzamenti playoff dal quarto al sesto a Est, piazzamenti play-in sempre a Est, la sintesi di tutto dal secondo all’ottavo posto a Ovest e la sfida a quattro per due posti nei play-in sempre a Ovest.

Gli Atlanta Hawks (33-36) tentano di consolidare il settimo posto a Est con un valido 102-134 contro gli Charlotte Hornets (17-51), che da questa stagione hanno ormai ben poco da reclamare. sei in doppia cifra con 22 di Dyson Daniels da una parte, 19 per Seth Curry e Daquan Jeffries dall’altra.

Per i Boston Celtics (50-19) secondo posto a Est sostanzialmente blindato dopo la vittoria per 104-96 sui Brooklyn Nets (23-46). Ancora bene Kristaps Porzingis, 25 punti e 13 rimbalzi con la chiara impressione che i Celtics hanno in mano una carta da giocare importante quando il fuoco sarà caldissimo. Per i Nets 18 di D’Angelo Russell.

Conta, e parecchio, il successo dei Golden State Warriors (40-29), che battendo i Milwaukee Bucks (38-30) per 104-93 almeno per il momento salgono al sesto posto a Ovest, dunque dentro la zona playoff diretta. Jimmy Butler sfiora la tripla doppia con 24 punti, 8 rimbalzi e 10 assist, “sostituendosi” a uno Steph Curry assente per riposo. Per i Bucks 22 di Kyle Kuzma e 20 di Giannis Antetokounmpo.

Colpo di mano, invece, per i Los Angeles Clippers (39-30), alla quarta vittoria consecutiva, per di più contro i Cleveland Cavaliers (56-12) assoluti dominatori a Est. Nel 132-119 è Kawhi Leonard il miglior realizzatore con 33 punti, ma grande è anche la giornata di Ivica Zubac, 28 e 20 rimbalzi. Per i Cavs 20 di Max Strus.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 102-134

Boston Celtics-Brooklyn Nets 104-95

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 104-93

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 132-119