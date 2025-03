NBA, i risultati della notte (21 marzo): tripla doppia di Jimmy Butler per i Warriors, sconfitte per Lakers e Knicks. Bene Bulls e Pacers

Altra grande notte da mandare in archivio quella terminata da poco per la NBA 2025, con cinque partite andate in scena nelle prime ore di oggi venerdì 21 marzo. Non è mancato come sempre il grande spettacolo: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Serve un overtime agli Indiana Pacers (40-29) per piegare la resistenza dei Brooklyn Nets (23-47) per 105-99 grazie a 28 punti e 16 rimbalzi di Bennedict Mathurin – 23 punti e 10 rimbalzi di Myles Turner, con 22 punti equamente divisi tra Ziaire Williams e D’Angelo Russell tra le fila dei Nets. Rispettano il fattore campo anche gli Charlotte Hornets (18-51) che battono i New York Knicks (43-26) col punteggio di 115-98: LaMelo Ball trascina i suoi con 25 punti e 8 assist, al pari di Mark Williams autore di una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi – 24 punti e 10 rimbalzi per Karl-Anthony Towns e 25 punti di Og Anunoby tra i Knicks. Blitz esterno dei Chicago Bulls (30-40) contro i Sacramento Kings (35-34) per 116-128 con 35 punti di Coby White e 25 punti di Kevin Huerter, con Malik Monk top scorer tra i californiani con 34 punti.

Successo casalingo per i Golden State Warriors (41-29) sui Toronto Raptors (24-46) per 117-114: Jimmy Butler si prende la copertina con una tripla doppia da 16 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, con 17 punti di Steph Curry – Scottie Barnes ultimo ad arrendersi tra i canadesi con 25 punti e 10 rimbalzi, insieme ad Immanuel Quickley che mette a referto 21 punti. Nel match che chiudeva la notte NBA i Milwaukee Bucks (39-30) prevalgono nettamente sui Los Angeles Lakers (43-26) per 89-118 grazie a 28 punti e 7 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e 23 punti di Gary Trent Jr. subentrato dalla panchina – tra i giallo-viola 17 punti di Dalton Knecht e altrettanti del figlio di LeBron James Bronny.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Brooklyn Nets 105-99 dTs

Charlotte Hornets-New York Knicks 115-98

Sacramento Kings-Chicago Bulls 116-128

Golden State Warriors-Toronto Raptors 117-114

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks 89-118