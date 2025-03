NBA, i risultati della notte (12 marzo): i Cavs vincono la 15sima di fila. Sorridono i Pistons di Fontecchio

Si sono disputati questa notte quattro incontri dell’NBA, con anche Simone Fontecchio e i suoi Detroit Pistons impegnati contro Washington per consolidare la loro posizione nei playoff. Ecco come è andata.

Volano i Detroit Pistons che battono il fanalino di cosa Washington Wizards per 123-103. Match dominato da Detroit, sempre in controllo, ma anche molto nervoso, con Richaun Holmes e Marcus Smart che sono stati espulsi nell’ultimo quarto entrambi per aver dato una gomitata a un avversario. Per i Pistons, invece, ci sono i 27 punti e 10 assist di Cade Cunningham a fare la differenza, mentre per Simone Fontecchio buona prova con 8 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 18’30” di gioco. Vittoria ben più sofferta per i Cleveland Cavaliers che superano i Brooklyn Nets 109-104. Ospiti in vantaggio per gran parte del match, toccando anche il +18 nei primi minuti del terzo quarto. Ma poi sale in cattedra Darius Garland che segna 18 dei suoi 30 punti nel quarto quarto e guida i Cavs al quindicesimo successo consecutivo, record per la franchigia.

Vittoria folle per gli Indiana Pacers che superano i Milwaukee Bucks per 115-114. Match sempre sul filo dell’equilibrio, con le due formazioni che si sono alternate più volte davanti, senza mai riuscire a dare lo strappo decisivo. E, così, decisiva è la tripla di Tyrese Haliburton a 3” dalla fine che impatta il punteggio sul 114-114. Ma decisivo è anche il simultaneo fallo di Giannis Antetokounmpo sul giocatore di Indiana, mandato così sulla lunetta per il libero del sorpasso e della vittoria. Infine, vittoria per i New Orleans Pelicans che superano i Los Angeles Clippers per 127-120. Match quasi sempre in controllo di NOP, tranne un piccolo passaggio a vuoto nel terzo quarto che ha visto i Clippers mettere il volto avanti, ma poi è stato lo show di Zion Williamson a chiudere la pratica. Per il campione dei Pelicans tripla doppia con 22 punti, 12 assist e 10 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (12 MARZO)

Detroit Pistons – Washington Wizards 123-103

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 109-104

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 115-114

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers 127-120