NBA, i risultati della notte (10 marzo): vittoria esterna dei Pistons di Fontecchio, Gilgeous-Alexander ne segna 40 e batte i Nuggets di Jokic

Otto sono le partite completate per la NBA tra la serata italiana di ieri domenica 9 marzo e le prime ore di oggi lunedì 10 marzo, con il nostro portacolori Simone Fontecchio impegnato con i suoi Detroit Pistons: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Successo interno degli Oklahoma City Thunder (53-11) sui Denver Nuggets (41-23) per 127-103 con 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander e la tripla doppia sfiorata da Josh Williams (26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) – 24 punti e 15 rimbalzi di Michael Porter Jr. e tripla doppia accarezzata da Nikola Jokic (24 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) tra le fila dei Nuggets. Blitz esterno dei Phoenix Suns (30-34) contro i Dallas Mavericks (32-33) per 116-125 con 24 punti di Devin Booker e 21 di Kevin Durant – Naji Marshall ultimo ad arrendersi dei texani con 34 punti, 9 rimbalzi e 10 assist al pari di Klay Thompson (26 punti). I Memphis Grizzlies (40-24) fanno saltare il fattore campo battendo i New Orleans Pelicans (17-48) col punteggio di 104-107 grazie ai 32 punti di Ja Morant e ai 30 di Desmond Bane, con Trey Murphy III miglior realizzatore dei padroni di casa con 32 punti.

Vittoria casalinga dei Philadelphia 76ers (22-41) sugli Utah Jazz (15-49) per 126-122 con 25 punti equamente divisi tra Quentin Grimes e Lonnie Walker IV, mentre per gli ospiti 25 punti di Kyle Filipowski e di Keyonte George. Vincono di fronte al proprio pubblico anche i Minnesota Timberwolves (37-29) contro i San Antonio Spurs (26-36) per 141-124: Anthony Edwards trascina i suoi con 25 punti, con 20 punti di Naz Reid entrato a partita in corso – 22 punti per De’Aaron Fox e 20 di Stephon Castle tra le fila dei texani. I Cleveland Cavaliers (54-10) proseguono la striscia positiva battendo a domicilio i Milwaukee Bucks (36-27) per 100-112 con 17 punti di Max Strus e 15 di Donovan Mitchell, con 30 punti di Giannis Antetokoumpo e 22 di Damian Lillard che non bastano ad evitare il ko ai Bucks.

I Detroit Pistons (36-29) fanno la voce grossa a Portland prevalendo sui Trail Blazers (28-37) per 112-119: decisivi Cade Cunningham con 28 punti e Tobias Harris con 20 punti, insieme a Jalen Duren autore di una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi – 5 punti in circa 11’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con Anfernee Simons miglior realizzatore dei padroni di casa con 34 punti. Serve un overtime ai Los Angeles Clippers (35-29) per piegare la resistenza dei Sacramento Kings (33-30) col punteggio di 111-110: James Harden accarezza la tripla doppia (29 punti, 9 rimbalzi e 11 assist), con DeMar DeRozan che piazza 31 punti e 10 rimbalzi insieme a Zach LaVine (30 punti) ma non bastano per ribaltare l’inerzia del match.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 127-103 (giocata il 9 marzo)

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 116-125 (giocata il 9 marzo)

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 104-107

Philadelphia 76ers-Utah Jazz 126-122

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 141-124

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 100-112

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 112-119

Los Angeles Clippers-Sacramento Knigs 111-110 dTs