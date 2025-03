NBA, i risultati della notte (11 marzo): Nuggets battono Thunder, cadono i Lakers

Ben 12 le partite andate in scena in una notte NBA ricchissima di eventi, e dopo la quale si entra ufficialmente in poco più di un mese tutto da vivere per quel che riguarda le varie corse playoff e play-in. Ma andiamo a vedere tutto nei dettagli.

Per i Toronto Raptors (22-43) 119-104 d’importanza notevole sui Washington Wizards (13-50), dove il protagonista inatteso è A.J. Lawson, con 32 punti dalla panchina (al netto del quintetto in doppia cifra); dall’altra parte 26 di Jordan Poole ed Alex Sarr (che aggiunge 11 rimbalzi). I Miami Heat (29-35) cadono per la quarta volta di fila e gli Charlotte Hornets (16-48) ringraziano con il 102-105 propiziato dai 35 punti di Miles Bridges contro i 23 e 14 rimbalzi di Bam Adebayo e i 21 di Tyler Herro (che sbaglia la tripla dell’overtime).

Senza LeBron James i Los Angeles Lakers (40-23) non riescono a battere i Brooklyn Nets (22-42): 111-108 che arriva con i 19 dalla panchina di Noah Clowney e i 18 di Cameron e Keon Johnson a neutralizzare la tripla doppia da 32-12-12 di Luka Doncic. Passano invece i Boston Celtics (47-18) contro gli Utah Jazz (15-50): 114-108 con brivido di possibile rimonta finale, ma i 33 punti di Sam Hauser e i 26 di Jaylen Brown lasciano tranquillo l’assente Jayson Tatum. Per i Jazz 28 e 10 rimbalzi di John Collins e 22 dalla panchina di Brice Sensabaugh.

132-123 per gli Atlanta Hawks (31-34) sui Philadelphia 76ers (22-42), il che sa tanto di playoff complicati per Phila. 25 i punti di Dyson Daniels e 22 quelli di Zaccharie Risacher per i padroni di casa, per gli ospiti non basta un eccezionale Quentin Grimes da 35. Le notizie di Oklahoma City Thunder (53-12)-Denver Nuggets (42-23) sono due: una è che Nikola Jokic trascina Denver al 127-140 con 35 punti e 18 rimbalzi e Jamal Murray lo aiuta con 34 nonostante la rotazione a 8, l’altra è che oer OKC ce ne sono 26 di Luguentz Dort e 25 di Shai Gilgeous-Alexander, il quale tocca così quota 58 partite consecutive sopra i 20 punti e avvicina Kobe Bryant, Kevin e Michael Jordan per partite di fila oltre questa quota sulla singola stagione, senza contare i percorsi netti di Oscar Robertson e Wilt Chamberlain (due volte).

I Memphis Grizzlies (41-24) battono i Phoenix Suns (30-35) per 120-118, con una partita dura, decisa nel finale dai 29 e 12 assist di Ja Morant e dalla vitalità della panchina Grizzlies contro i 35 di Kevin Durant e i 26 di Kevin Booker. Per gli Houston Rockets (40-25) arriva invece la vittoria importante sugli Orlando Magic (30-36): il 97-84 è frutto dei 20 di Jabari Smith Jr. e dei 17 di Dillon Brooks, mentre ai Magic non basta una versione da solo sull’isola di Paolo Banchero a quota 25.

121-103, invece, per i Chicago Bulls (27-38) sugli Indiana Pacers (35-28): Josh Giddey e Coby White ne fanno 29 a testa (10 rimbalzi per il primo), dall’altra parte 15 di Myles Turner e 13 di Pascal Siakam. I Dallas Mavericks (33-33) riescono a vincere per 129-133 sui San Antonio Spurs (26-37) nonostante le ultime settimane da tregenda, e lo fanno con 26 punti di Klay Thompson e 28 dalla panchina di Spencer Dinwiddie contro i 29 di Harrison Barnes e i 28 di Keldon Johnson.

I Golden State Warriors (37-28) s’impongono sui Portland Trail Blazers (28-38) per 130-120 trovando una bella performance di squadra, i 26 dalla panchina di Gary Payton II, i 24 di Steph Curry e la tripla doppia da 15-10-10 di Jimmy Butler. Non bastano a i Blazers i 34 e 16 rimbalzi di Deni Avdija e i 32 di Anfernee Simons. Roboante 104-133 per i New York Knicks (41-23) sui Sacramento Kings (33-31) in virtù dei 26 di Karl-Anthony Towns e dei 24 di OJ Anunoby a controbattere i 21 di Malik Monk.

