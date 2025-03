NBA, i risultati della notte (9 marzo). Curry supera 25mila punti, Boston batte i Lakers e si fa male LeBron

Sono otto le partite di una notte NBA che ha visto Steph Curry entra ancora di più nella storia. La stella di Golden State ha infatti superato quota 25.000 punti nella sfida vinta dagli Warriors per 115-110 contro i Detroit Pistons. Curry segna 32 punti, ma ci sono anche i 26 di Jimmy Butler, che da quando è arrivato a San Francisco ha cambiato completamente la stagione di Golden State. La tripla della vittoria, però, è quella di Draymond Green, che firma il sorpasso definitivo a 30 secondi dalla fine. A Detroit non bastano i 31 punti di Cade Cunningham, mentre Simone Fontecchio non trova la via del canestro nei nove minuti giocati.

C’era anche grande attesa per la sfida tra Celtics e Lakers. Boston mette fine alla striscia di otto successi consecutivi di Los Angeles, che ora è preoccupata per l’infortunio all’inguine di LeBron James, che potrebbe tenerlo fuori dal campo per alcune settimane. Finisce 111-101 per i campioni in carica, trascinati da un Jayson Tatum da 40 punti e 12 rimbalzi e da un Jaylen Brown da 31 punti. LeBron, prima di farsi male, ha comunque sfiorato la tripla doppia (22 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) mentre Doncic ha chiuso con 34 punti e 8 rimbalzi.

Dopo cinque sconfitte consecutive gli Orlando Magic tornano a vincere e lo fanno contro i Milwaukee Bucks. Finisce 111-109 per i Magic guidati da un Paolo Banchero da 29 punti, mentre i Bucks mancano il tiro della vittoria con Damian Lillard (26 punti) e nemmeno basta un Giannis Antetokounmpo da 37 punti e 11 rimbalzi.

Tutto facile per gli Houston Rockets, che piegano 146-117 i New Orleans Pelicans con cifra giocatori in doppia cifra (Dillon Brooks il migliore con 27 punti). La tripla doppia di Josh Giddey (26 punti, 12 assist e 10 rimbalzi) permette ai Chicago Bulls di superare i Miami Heat per 114-109.

Vittoria di misura sia di Atlanta sia di Washinton. Gli Hawks hanno un Trae Young da 36 punti nel successo 120-118 sugli Indiana Pacers; mentre i Wizards, squadra con il peggior record della lega, superano 118-117 i Toronto Raptors con 34 punti di Jordan Poole. In chiusura la vittoria degli Charlotte Hornets per 105-102 contro i Brooklyn Nets grazie alla doppia doppia di Miles Bridges (26 punti e 12 rimbalzi).

RISULTATI NBA 2025 (9 MARZO)

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 105-102

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 146-117

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 120-118

Toronto Raptors – Washington Wizards 117-118

Miami Heat – Chicago Bulls 109-114

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 109-111

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-101

Golden State Warriors – Detroit Pistons 115-110