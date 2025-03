MotoGP, Marco Bezzecchi: “Voglio rifarmi dalla gara scorsa, ci stiamo conoscendo meglio”

Tanta voglia di riscatto in casa Aprilia per Marco Bezzecchi alla vigilia del weekend di Austin, sede del terzo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2025. Il romagnolo, molto competitivo nei test invernali al debutto con il team ufficiale della casa di Noale, non è riuscito a massimizzare il potenziale della RS-GP incappando in alcuni passaggi a vuoto e raccogliendo un misero bottino di 14 punti tra Thailandia ed Argentina.

“Sono contento di andare ad Austin, soprattutto perché voglio rifarmi dalla gara scorsa. Sarà una pista complicata, la più fisica del Motomondiale, però sono molto carico. Ho tanta voglia di affrontare questo weekend con la mia squadra, ci stiamo conoscendo sempre meglio e le cose stanno andando nella giusta direzione“, dichiara il Bez in vista del Gran Premio delle Americhe.

In attesa del rientro dall’infortunio del campione mondiale in carica Jorge Martin, costretto a saltare anche la tappa texana dopo aver rinunciato ai primi due round del 2025, l’Aprilia si affida a Bezzecchi per provare a mettere in discussione il dominio Ducati emerso sin qui a Buriram e Termas de Rio Hondo, fermo restando che Marc Marquez sarà quasi imbattibile sui saliscendi del COTA.