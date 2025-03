MotoGP, Marc Maquez: “Aspettative alte, ma resto concentrato. Paragone con Hamilton? Mi piace”

Marc Marquez va a caccia del tris. Scalda le gomme il pilota della Ducati, pronto a vivere un altro weekend da protagonista al GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP al via nelle prossime ore presso il suggestivo COTA, tracciato sito in quel di Austin (Texas).

C’è grande attesa per lo spagnolo, motivato a prolungare il suo filotto di vittorie dopo aver fatto piazza pulita nei primi due appuntamenti stagionali, trionfando sia in Thailandia che in Argentina, sfoggiando una solidità importante e soprattutto una consapevolezza con pochi eguali. L’iberico ha raccontato le sue sensazioni nella conferenza stampa di rito organizzata nel media day del giovedì, offrendo una panoramica a tutto campo sulle sue aspettative in vista della gara in uno dei suoi circuiti preferiti.

“Abbiamo iniziato nel miglior modo possibile, l’importante è sentire la moto ed i suoi limiti in ogni sessione – ha detto Marquez – Mi sento in forma ed in grande connessione con il team, e in ogni gara il legame migliora. Dobbiamo però mantenere alta la concentrazione: nella mia migliore stagione, quella del 2019, ho commesso il mio unico grande errore proprio al COTA. Dobbiamo quindi restare concentrati; cerchiamo di fare bene in ogni turno e in ogni weekend. So che le aspettative sono sempre più alte: i risultati raggiunti non hanno aiutato a cancellare queste aspettative. Per questo motivo ho parlato del 2019, in quanto ho sbagliato solo qui. Cerco sempre di pensare in modo negativo per evitare i problemi evitando quella fiducia eccessiva che può giocare brutti scherzi”.

Il COTA, si sa, è una pista molto difficile, e Marquez lo sa bene: “Chiaramente in gara cerchi sempre di trovare linee pulite e scorrevoli, ci alleniamo anche in motocross perché ogni giro è diverso e devi adattarti in nuove condizioni. Domani la pista potrebbe essere umida, ed è una condizione difficile perché con le gomme da asciutto devi prestare particolare attenzione. Cerchi però di adattarti. Con l’esperienza puoi anche permetterti di cambiare traiettorie e direzione. Molti dicono che il motocross è pericoloso, ed è vero. Bisogna stare attenti, però se rimani sul divano non migliorerai mai la tua tecnica. Io sono nato nel cross, poi sono passato in strada. Lì bisogna evitare i grandi salti che non sono necessari perché non ti aiutano nella tecnica. Ad ogni circuito trovi un asfalto diverso, il cross ti aiuta ad adattarti”.

Il nativo di Cervera ha poi proseguito commentando i tanti paragoni tra lui e Lewis Hamilton, oltre che la presenza del detentore del titolo Jorge Martin, in terra statunitense per cercare affiatamento con il proprio team: “La cosa in comune è che lui ha cambiato casa, è passato alla rossa, la Ferrari, ottenendo un bel risultato nella Sprint in Cina. Per me è un piacere essere paragonato a lui. Non è soltanto un grande pilota ma una superstar. Abbiamo stili diversi, ma è sempre molto bello quando ti paragonano ad un atleta così. Martin qui per fare Team Building? È positivo per lui e per l’Aprilia. Abbiamo bisogno di avere il Numero 1 in pista e che l’Aprilia sia davanti. Un Campionato costruttori competitivo è importante. Questi segnali potrebbero farci ipotizzare ad una sua presenza in Qatar”.

In ultimo, Marquez non ha risparmiato una battuta circa la possibilità di disputare più gare negli States: “Mi piacerebbe. Qui tantissimi circuiti girano a sinistra, io lI adoro per questo“.