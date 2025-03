MotoGP oggi in tv, GP Argentina 2025: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 14 marzo, andrà in scena il primo giorno del weekend del GP d’Argentina, secondo round del Motomondiale 2025. Sul circuito di Termas de Rio Hondo si prospetta una giornata piuttosto interessante e in MotoGP i temi di interesse non mancheranno, in quanto l’adattamento alla Sprint Race, in programma domani, dovrà essere rapido.

I centauri della classe regina dovranno spingere fin da subito al massimo per ottenere in questo day-1 un tempo buono per rientrare nel novero della classifica combinata, che determinerà gli accessi nella Q1 e nella Q2 delle qualifiche di domani. Time-attack che poi definirà la griglia di partenza sia della gara sprint che della corsa domenicale.

Francesco Bagnaia sarà tra gli osservati speciali. Il due-volte iridato in top-class è reduce da un fine-settimana in Thailandia complicato, nel confronto con il suo compagno di squadra in Ducati ufficiale, Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera ha fatto l’en plein, portandosi a casa le vittorie nella Sprint e nel GP. Pecco si è dovuto accontentare di due podi e si augura di adattarsi al meglio al non semplice layout argentino.

Il venerdì del GP d’Argentina, secondo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Termas de Rio Hondo.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 14 marzo (orari italiani)

Ore 13.00-13.35, Moto3, Prove libere 1 a Termas de Rio Hondo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.50-14.30, Moto2, Prove libere 1 a Termas de Rio Hondo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.45-15.30, MotoGP, Prove libere 1 a Termas de Rio Hondo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.15-17.50, Moto3, Pre-qualifiche 1 a Termas de Rio Hondo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.05-18.45, Moto2, Pre-qualifiche 1 a Termas de Rio Hondo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 19.00-20.00, MotoGP, Pre-qualifiche a Termas de Rio Hondo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

