MotoGP, Marc Marquez: “In Argentina vittorie ed errori. La classifica? Bella sensazione…”

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si torna a gareggiare dopo un anno di stop e l’attesa è davvero enorme. Cosa vedremo in pista? Saranno confermati i livelli in pista di Buriram o tutto sarà riscritto?

Per questo aspetto inizieremo a ragionare da domani con la prima sessione di prove libere. Nel caso di Marc Marquez le aspettative non possono certo essere basse dopo la doppietta iniziale nel Gran Premio di Thailandia. Il Cabroncito, fresco di sbarco nel team Ducati Factory, saprà ripetersi e mettere subito in difficoltà i rivali?

Nel corso della conferenza stampa odierna, il pilota otto volte campione del mondo ha confermato come la pista argentina (dove ha vinto nel 2014, 2016 e 2019) sia di suo gradimento: “Come andrò? Lo scopriremo da domani. Per il momento posso dire che sono partito molto molto bene con una doppia vittoria in Thailandia importantissima. Dopodiché sono tornato a casa e tante persone hanno parlato di quel risultato. Io, per come sono fatto, preferisco rimanere con i piedi per terra e cercare di lavorare come ho fatto a Buriram”.

Marc Marquez prosegue nella sua analisi: “Qui a Termas de Rio Hondo sono spesso andato forte ma ho anche commesso degli errori per cui vediamo come andranno le cose. Vedremo, inoltre, se sarò in grado di partire bene già dalla FP1 e dare, quindi, slancio al mio weekend. La pista, come sappiamo, migliora nel corso dei giorni e regala più grip per cui devi adattare la tua guida e capire qual è il limite”.

Lo spagnolo passa poi a tessere le lodi della sua Ducati GP25: “Ha un equilibrio fantastico in ogni condizione. Penso sia davvero incredibile sia quando c’è grip, sia quando scarseggia. Io, per come guido, preferisco un basso livello di grip e mi sento più fiducioso”.

Ultima battuta sull’essere tornato in vetta alla classifica generale dopo tempo immemore: “Non ero primo solitario dal 2019, è passato davvero tanto tempo! Come mi sento? Direi che è una bella sensazione. Mi sento rilassato e fiducioso. Mi sento bene sia con la moto sia con il team e anche la comunicazione è ottima. Ad ogni modo mancano ancora 21 weekend di gara, per cui ogni discorso di classifica è tutto molto prematuro”.