LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Marquez favorito, Bagnaia cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Dopo un anno di stop il Motomondiale torna protagonista all’Autodromo Termas de Rio Hondo per la diciannovesima edizione del Gran Premio argentino.

Dopo il dominio offerto a Buriram nel GP thailandese Marc Marquez proverà a dominare anche in Argentina su una pista a lui storicamente favorevole. In Sud America lo spagnolo ha vinto tre volte: nel 2014, nel 2016 e nel 2019. Negli ultimi dieci anni l’iberico ha centrato cinque volte la pole position a dimostrazione dell’ottimo feeling con la pista argentina. Marquez proverà a ritrovare le buone sensazioni del passato anche sulla Ducati.

In Argentina Pecco Bagnaia cerca risposte, dopo un primo weekend all’inseguimento del compagno di squadra. Per l’azzurro sarà già una giornata importante: a differenza di quanto successo in Thailandia Bagnaia sarà chiamato a spingere sin dalla prima giornata. L’italiano cercherà la giusta quadra con la moto con l’obiettivo di evitare il Q1 e concentrarsi sul giusto set-up per la Sprint Race.

Dopo la giornata di ieri, interamente dedicata alle parole dei piloti, quest’oggi inizierà ufficialmente il week-end argentino con le prove libere 1, in programma alle 14.45 italiane, e le pre-qualifiche, che scatteranno alle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della MotoGP al GP d’Argentina 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!