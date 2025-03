MotoGP, Alex Marquez: “Se lavoriamo in questo modo la vittoria arriverà”

Si è tenuto poco fa il consueto appuntamento del giovedì con la conferenza stampa dei piloti MotoGP. Molti hanno espresso le proprie sensazioni dopo il weekend thailandese che ha lasciato tanti interrogativi aperti. Vedremo come arriveranno i piloti al GP dell’Argentina e quali saranno le sorprese di questo fine settimana, in vista della gara in programma domenica 16 marzo alle ore 19.

Alex Marquez è stato uno dei protagonisti del primo appuntamento stagionale, ottenendo, con la sua Ducati del Team Gresini, un totale di 29 punti, grazie ai secondi posti nella Sprint Race e nella gara. Lo spagnolo è sembrato nettamente più veloce della Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia ed ha cercato di avvicinarsi alle prestazioni del fratello Marc.

Durante la conferenza stampa il pilota iberico ha dichiarato: “Sono contentissimo di essere in Argentina, abbiamo iniziato molto bene la stagione con un ottimo lavoro svolto nel pre-season. Siamo riusciti a trovare cose molto buone durante il weekend ma dobbiamo ancora migliorare su alcuni aspetti. Questi due ragazzi (Bagnaia e Marc Marquez) sono un passo avanti rispetto a noi. Dobbiamo dunque fare meglio nelle piccole cose, ma ogni volta ci avviciniamo a loro sempre di più”.

“Per essere veloci dobbiamo continuare a divertirci ed a lavorare. Il divertimento è la chiave per essere veloci. L’Argentina è un ottima pista per me, però ogni volta la situazione cambia, lo scorso anno non abbiamo corso qui, quindi sarà tutto diverso; dobbiamo essere concentrati già a partire dalle FP1. Secondo me, Pecco e Marc hanno tutto un po’ più sotto controllo e possono dimostrare qualcosa in più rispetto a me. Pecco ha dimostrato di avere il controllo della moto e di saper fare ciò che vuole con essa. Marc ha alcuni punti forti, Pecco ne ha altri, dobbiamo analizzarli per migliorarci”.

“Stiamo facendo le cose giuste, sono cose che ci possono permettere di andare forte. La vittoria è difficile da ottenere, bisogna fare tante cose bene insieme, però abbiamo tutti gli ingredienti per farcela ed il successo arriverà”. Sul cambio di gomma da Michelin a Pirelli ha poi concluso: “Non ho avuto la stessa esperienza di Marc però è una decisione del campionato e dobbiamo semplicemente adattarci”.