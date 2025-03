MotoGP, Marc Marquez: “Vittoria non semplice, Alex mi ha pressato fino alla fine”

Marc Marquez sorride, e ne ha ben donde, dopo aver vinto la Sprint Race del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido tracciato di Termas de Rio Hondo il pilota del team Ducati Factory ha proseguito nel suo dominio incontrastato di questo primo scorcio di stagione. Dopo l’en plein di Buriram, pole position e successo nella gara su distanza ridotta anche nella tappa sudamericana.

Il Cabroncito ha centrato il successo precedendo il fratello Alex Marquez mentre completa il podio proprio come in Thailandia Pecco Bagnaia. Quarto Johann Zarco, qui di quinta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti a Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Al termine della Sprint Race odierna, il classe 1993 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito post-gara: “Sono molto contento di questa vittoria perché oggi è stato tutto tranne che semplice. Alex mi ha messo sotto pressione fino all’ultimo metro e ho dovuto spingere senza risparmiare niente. Solo negli ultimi chilometri quando il terzo era più lontano ho potuto respirare un attimo. La gara lunga di domani? Sarà ancor più complicata perché Alex ha un ottimo ritmo. Sono contento un inizio di stagione davvero speciale”.