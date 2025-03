MotoGP, Marc Marquez in pole position anche in Argentina. Sorpresa Zarco, 4° Bagnaia

Marc Marquez continua a dettare legge in questo avvio di stagione e domina anche le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2025, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP. Per lo spagnolo della Ducati si tratta della pole position numero 68 della carriera nella classe regina (la numero 96 complessiva nel Motomondiale), che gli consentirà di partire davanti a tutti sia nella Sprint che nella gara della domenica.

Come già avvenuto due settimane fa in Thailandia, i fratelli Marquez hanno monopolizzato le prime due posizioni con Alex che si è inserito ancora in piazza d’onore a 246 millesimi dal miglior tempo di Marc, che ha abbattuto la soglia dell’1:37 firmando il nuovo record del circuito a Termas de Rio Hondo con il crono di 1’36″917 nell’ultimo run del Q2.

A sventare la tripletta Ducati ci ha pensato uno scatenato Johann Zarco, la vera rivelazione del weekend, che ha ottenuto un terzo posto di platino in sella alla Honda del team LCR con un distacco di 288 millesimi dalla pole. Il francese si è tolto la soddisfazione di prendersi la prima fila dello schieramento davanti alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, solo 4° a 351 millesimi dal leader del campionato limitando i danni proprio nel finale.

Pecco ha battuto di pochi millesimi la KTM di Pedro Acosta (5° a 0.357 sfruttando la scia ed il riferimento in pista di Bagnaia) e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (6° a 0.369), mentre chiudono la terza fila Franco Morbidelli (8° a 0.465 dopo essere passato dal Q1) e Marco Bezzecchi (9° a 0.497 con l’Aprilia). Eliminati in Q1 gli altri azzurri: 16° Luca Marini con la Honda (distante quattro decimi dal compagno di squadra Joan Mir e dalla qualificazione), 21° Enea Bastianini con la KTM (subito alle spalle del teammate Maverick Viñales) e 22° Lorenzo Savadori (collaudatore Aprilia che sostituisce l’infortunato Jorge Martin).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARGENTINA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’36.917 7 8 344.6

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’37.163 3 8 0.246 0.246 343.6

3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’37.205 2 7 0.288 0.042 344.6

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’37.268 6 8 0.351 0.063 343.6

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’37.274 6 8 0.357 0.006 348.4

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’37.286 8 9 0.369 0.012 346.5

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’37.347 7 8 0.430 0.061 342.7

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’37.382 5 7 0.465 0.035 348.4

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q2 1’37.414 6 8 0.497 0.032 344.6

10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q2 1’37.596 6 7 0.679 0.182 338.1

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’37.702 6 7 0.785 0.106 346.5

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’37.749 6 7 0.832 0.047 340.8

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’37.604 6 8 (*) 0.292 339.0

14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’37.717 8 8 (*) 0.405 0.113 343.6

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q1 1’37.746 6 6 (*) 0.434 0.029 341.8

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’37.983 6 8 (*) 0.671 0.237 339.9

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’38.055 8 8 (*) 0.743 0.072 341.8

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q1 1’38.157 8 8 (*) 0.845 0.102 341.8

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’38.168 2 5 (*) 0.856 0.011 342.7

20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’38.246 3 7 (*) 0.934 0.078 345.5

21 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’38.328 7 8 (*) 1.016 0.082 340.8

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Q1 1’39.244 7 7 (*) 1.932 0.916 343.6