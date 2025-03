MotoGP, Marc Marquez: “Contento per la pole. Per la Sprint Race avrò vicino Alex e Bagnaia”

Marc Marquez prosegue nel suo percorso netto. Dopo aver dominato la scena in Thailandia, infatti, il Cabroncito inizia con il piede giusto anche nel secondo weekend di gare. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

Sullo splendido scenario del tracciato di Termas de Rio Hondo il pilota del team Ducati Factory ha messo a segno un ottimo 1:36.917 con 246 millesimi sul fratello Alex (Ducati Gresini), mentre completa la prima fila il francese Johann Zarco (LCR Honda) a 288. Quarta posizione per Francesco Bagnaia a 351 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 357, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 369. Settima posizione per Fabio Quartararo a 430, ottava per Franco Morbidelli a 465, quindi nono Marco Bezzecchi a 497, mentre completa la top10 Joan Mir a 679.

Al termine delle qualifiche il pilota numero 93 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Quando spingo un po’ di più trovo il tempo. Abbiamo fatto uno step importante con la moto, nelle FP2 mi sono trovato bene e ho lavorato nel migliore dei modi. Ora testa alla Sprint Race. Non penso che potrò scappare. Alex e Pecco sono molto vicini a livello di passo. La pista cambia a livello di grip ogni volta, sarà da capire quando scenderemo in pista”.

Ricordiamo che la classe regina ora si concentrerà sulla Sprint Race che prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 15.00 locali) e andrà a consegnare i primi punti del weekend sudamericano.