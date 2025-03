MotoGP, Alex Marquez: “Mi sento più vicino come passo a mio fratello, importante la strategia”

Qualifiche del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2025 di MotoGP, andate in archivio. Non cambia la sostanza di quanto accaduto finora con la seconda pole-position consecutiva dello spagnolo Marc Marquez (Ducati ufficiale), capace di infrangere la barriera dell’1:37 e di precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) di 0.246 e la sorprendente Honda LCR Castrol del francese Johann Zarco di 0.288.

Ancora una volta Marc ha fatto una gran differenza nel terzo settore e si è preso questa p.1 che potrebbe essere solo l’antipasto di quanto si prospetta nella Sprint Race odierna (ore 19.00 italiane) e la gara domenicale. Quarto Francesco Bagnaia con l’altra Rossa ufficiale a 0.351 della vetta, non in grado di portare al limite la GP25 come il suo team-mate.

Nuovamente, quindi, l’accoppiata dei fratelli Marquez in prima fila e Alex ha idee ambiziose: “Sinceramente mi sento più vicino a Marc di quanto lo fossi in Thailandia. La strategia nella Sprint potrebbe essere anche quella di gestire nei primi giri per poi spingere davvero nel finale. Sono contento del mio passo, ma bisognerà fare attenzione anche alla velocità di chi è in seconda fila“, ha osservato l’iberico.

Non resta che attendere l’inizio della Sprint e un momento importante sarà senza dubbio la partenza. Vedremo se Bagnaia riuscirà a mettersi in scia a Marquez, ma tenere il suo ritmo sarà una vera impresa.