Griglia di partenza MotoGP, GP Argentina 2025: Marc Marquez in pole, Bagnaia preceduto da Zarco

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Argentina 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Il turno si è rivelato particolarmente intenso, con nuvoloni in cielo che però non sono sfociati nella temuta pioggia.

Marc Marquez ha conquistato di forza la pole position del GP di Argentina, dettando legge in sella alla Ducati in maniera perentoria e senza rivali. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dalle due vittorie in Thailandia, ha strappato la partenza al palio con il perentorio tempo di 1:36.917, precedendo il fratello Alex di 0.246 con la Ducati del Team Gresini. La prima fila è stata completata dal sorprendente Johann Zarco con la Honda, attardato di 0.288.

Francesco Bagnaia sta faticando a prendere le misure alla Ducati e il due volte Campione del Mondo aprirà la seconda fila: il ribattezzato Pecco scatterà dalla quarta piazzola dopo aver accusato un ritardo di 0.351 sul giro secco. Il centauro piemontese precederà la KTM di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. La Yamaha di Fabio Quartararo aprirà la terza fila precedendo la Ducati VR46 di Franco Morbidelli e la Aprilia di Marzo Bezzecchi.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Argentina 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo L’appuntamento è per le ore 19.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ARGENTINA MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Johann Zarco (Honda)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Franco Morbidelli (Ducati)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Joan Mir (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Fermin Aldeguer (Ducati)

15. Ai Ogura (Aprilia)

16. Luca Marini (Honda)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Raul Fernandez (Aprilia)

19. Somkiat Chantra (Honda)

20. Maverick Vinales (KTM)

21. Enea Bastianini (KTM)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARGENTINA MOTOGP 2025

Q2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.917 7 8 344.6

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.163 3 8 0.246 0.246 343.6

3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’37.205 2 7 0.288 0.042 344.6

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.268 6 8 0.351 0.063 343.6

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.274 6 8 0.357 0.006 348.4

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.286 8 9 0.369 0.012 346.5

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.347 7 8 0.430 0.061 342.7

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.382 5 7 0.465 0.035 348.4

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.414 6 8 0.497 0.032 344.6

10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.596 6 7 0.679 0.182 338.1

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.702 6 7 0.785 0.106 346.5

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.749 6 7 0.832 0.047 340.8

Q1:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.312 3 7 343.6

2 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.526 6 8 0.214 0.214 339.9

3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.604 6 8 0.292 0.078 339.0

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.717 8 8 0.405 0.113 343.6

5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’37.746 6 6 0.434 0.029 341.8

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.983 6 8 0.671 0.237 339.9

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.055 8 8 0.743 0.072 341.8

8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.157 8 8 0.845 0.102 341.8

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’38.168 2 5 0.856 0.011 342.7

10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.246 3 7 0.934 0.078 345.5

11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.328 7 8 1.016 0.082 340.8

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.244 7 7 1.932 0.916 343.6