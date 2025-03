MotoGP, GP Argentina 2025: risultati e classifica FP1, Marc Marquez incontenibile. Bagnaia insegue

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Argentina, fornendo una prestazione di grande spessore agonistico nella sessione che ha aperto il fine settimana di Termas de Rio Hondo. Il fuoriclasse spagnolo ha fatto la differenza nel finale della sessione, riuscendo a scendere sotto il muro di 1’39” e stampando un perentorio 1:39.385 in sella alla Ducati. Il centauro iberico ha chiuso con un margine di 26 millesimi nei confronti della Honda guidata dal francese Johann Zarco.

Seguono più distaccati lo spagnolo Alex Marquez (terzo a 0.271 con la Ducati del Team Gresini), Franco Morbidelli (quarto a 0.471 con la Ducati VR46) e Marzo Bezzecchi (quinto a 0.645 con la Aprilia), mentre Luca Marini è sesto a 0.646 in sella alla Honda. Francesco Bagnaia non ha convinto con la Ducati ufficiale e non è andato oltre la sedicesima posizione, attrdato di 1.351 dal compagno di squadra. Di seguito la classifica della FP1 del GP di Argentina 2025.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP ARGENTINA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.937 13 17 336.2

2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’38.963 18 19 0.026 0.026 333.6

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.208 17 17 0.271 0.245 339.0

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.408 20 20 0.471 0.200 337.1

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.582 16 21 0.645 0.174 343.6

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.583 14 16 0.646 0.001 339.0

7 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.639 18 18 0.702 0.056 334.4

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.889 20 20 0.952 0.250 338.1

9 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.894 20 20 0.957 0.005 337.1

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.928 18 20 0.991 0.034 342.7

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.955 19 21 1.018 0.027 338.1

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.979 19 19 1.042 0.024 334.4

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’40.011 22 22 1.074 0.032 339.0

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’40.085 17 18 1.148 0.074 338.1

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’40.162 17 19 1.225 0.077 339.0

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.288 15 16 1.351 0.126 340.8

17 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.595 16 18 1.658 0.307 336.2

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.772 19 19 1.835 0.177 336.2

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’40.782 13 17 1.845 0.010 335.3

20 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’40.886 18 18 1.949 0.104 334.4

21 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’41.030 16 18 2.093 0.144 337.1

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’41.876 16 19 2.939 0.846 337.1