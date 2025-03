MotoGP, Marc Marquez subito dominante in Argentina. Bagnaia preoccupa

Marc Marquez ha impressionato nelle prove libere 1 del GP di Argentina, dettando subito legge nella sessione che ha aperto il lungo fine settimana sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dalla doppietta firmata lo scorso weekend in Thailandia, si è scatenato negli ultimi dieci minuti del turno in sella alla Ducati che montava una gomma soft all’anteriore e una media al posteriore.

Il ribattezzato Cabroncito ha dettato legge con un paio di giri impressionanti: prima ha fermato il cronometro su 1:39.385 e nella tornata successiva è riuscito a scendere sotto il muro di 1’39”, facendo registrare uno strepitoso 1:38.937. Soltanto il francese Johann Zarco, con un giro veloce stampato negli ultimi istanti della FP1, è riuscito a rimanergli vicino, chiudendo distaccato di 26 millesimi con la sua Honda.

A oltre due decimi di distacco il fratello Alex Marquez (terzo a 0.271 con la Ducati del Team Gresini), mentre sono più attardati Franco Morbidelli (quarto a 0.471 con la Ducati VR46) e Marzo Bezzecchi (l’alfiere della Aprilia si è reso protagonista di un buon inizio con un grip della pista non eccezionale, poi ha chiuso in quinta posizione a 0.645). Da annotare il buon guizzo di Luca Marini, sesto a 0.646 in sella alla Honda.

Arrivano segnali preoccupanti da Francesco Bagnaia. Il due volte Campione del Mondo di MotoGP, reduce dai due terzi posti di Buriram che non lo avevano per nulla soddisfatto, ha terminato in sedicesima posizione con un distacco di 1.351 dal compagno di squadra Marc Marquez. Nel primo run il piemontese ha testato la soft davanti e la media al posteriore, ma il rendimento nei primi cinque giri non era stato dei migliori ed è tornato ai box. Nel secondo run il centauro della Ducati ha utilizzando gli stessi pneumatici, ma la prestazione si è rivelata abbastanza negativa e la situazione è migliorata soltanto parzialmente in occasione della terza uscita.

Francesco Bagnaia dovrà cercare di progredire nel corso del fine settimana, già a partire dalle pre-qualifiche che scatteranno alle ore 19.00: servirà un guizzo per meritarsi l’accesso diretto al Q2 e non essere costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche di domani che determineranno la griglia di partenza per la Sprint Race e il Gran Premio.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP ARGENTINA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.937 13 17 336.2

2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’38.963 18 19 0.026 0.026 333.6

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.208 17 17 0.271 0.245 339.0

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.408 20 20 0.471 0.200 337.1

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.582 16 21 0.645 0.174 343.6

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.583 14 16 0.646 0.001 339.0

7 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.639 18 18 0.702 0.056 334.4

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.889 20 20 0.952 0.250 338.1

9 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.894 20 20 0.957 0.005 337.1

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.928 18 20 0.991 0.034 342.7

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.955 19 21 1.018 0.027 338.1

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.979 19 19 1.042 0.024 334.4

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’40.011 22 22 1.074 0.032 339.0

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’40.085 17 18 1.148 0.074 338.1

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’40.162 17 19 1.225 0.077 339.0

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.288 15 16 1.351 0.126 340.8

17 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.595 16 18 1.658 0.307 336.2

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.772 19 19 1.835 0.177 336.2

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’40.782 13 17 1.845 0.010 335.3

20 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’40.886 18 18 1.949 0.104 334.4

21 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’41.030 16 18 2.093 0.144 337.1

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’41.876 16 19 2.939 0.846 337.1