MotoGP, GP Thailandia 2025: orari qualifiche e Sprint Race, dove vederle in tv e streaming

Dopo aver messo in archivio il venerdì dedicato alle prime sessioni di prove libere, è tempo di entrare ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Motomondiale 2025.

Sul tracciato di Buriram, con lunghi rettilinei e un tratto misto centrale che va a spezzare il ritmo, si inizierà a fare sul serio con le qualifiche di tutte e tre le classi e, soprattutto, l’attesissima Sprint Race della classe regina che andrà a consegnare i primi punti dell’annata.

La MotoGP Inizierà i suoi lavori alle ore 04.10 italiane con la seconda sessione di prove libere, che andrà ad anticipare le qualifiche che scatteranno alle ore 04.50 con la Q1. Il piatto forte del sabato di Buriram, come detto, sarà rappresentato dalla Sprint Race delle ore 09.00.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del GP di Thailandia si potrà seguire su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 Sky, 8 dt) trasmetterà in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e TV8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2025 MOTOMONDIALE

Sabato primo marzo

Ore 2.40-3.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3.25-3.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4.10-4.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4.50-5.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5.15-5.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6.50-7.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7.15-7.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7.45-8.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8.10-8.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9.00, MotoGP, SPRINT RACE MotoGP

PROGRAMMA TV8

Ore 4.50-5.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 6.50-7.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 7.45-8.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 9.00 SPRINT RACE MotoGP