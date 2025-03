MotoGP, Francesco Bagnaia: “Gara positiva. Vedo segnali di crescita: sto arrivando!”

Ce l’ha messa tutta Francesco Bagnaia, ma si deve accontentare del terzo posto al termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il due-volte campione del mondo ha messo in scena una partenza stellare. Da sesto a primo in curva 1. Ma, dopo pochi chilometri, i fratelli Marquez lo vanno a superare e non gli lasciano chance di gloria.

Il successo è andato proprio a Marc Marquez con un margine di vantaggio di appena 795 millesimi sul fratello Alex, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 1.9 al termine di una gara decisamente solida e incoraggiante. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 8.5, quinta per Franco Morbidelli a 9.6, mentre è sesto Fabio Quartararo a 10.6. Settima posizione per Pedro Acosta a 12.0, ottava per Luca Marini a 13.5, quindi nono Ai Ogura a 13.7, mentre completa la top10 Marco Bezzecchi a 14.5.

Al termine della gara odierna, il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La partenza? Non l’avevo preparata ma, sinceramente, è tutto il weekend che sotto questo punto di vista vado decisamente bene. Anche al via della Sprint ho avuto un ottimo stacco e, il fatto che ero tutto interno, ho potuto prendere curva 1 al comando. Bello il primo giro, l’incrocio in curva 3 con Marc e tutte le emozioni vissute. Il suo rischio di caduta? Fosse andato a terra lui lo avrei seguito anche io”.

Pecco Bagnaia prosegue nel suo racconto: “Ho impiegato qualche giro a trovare il ritmo giusto. Peccato. Da quel momento in avanti sono andato bene, ma non abbastanza per pareggiare i due Marquez. Cercherò domani di migliorare ancora, specialmente nel T1, il settore nel quale penso di soffrire di più. Non in staccata, ma so dove intervenire. Sicuramente domani sarà fondamentale azzeccare la gomma, dato che oggi il consumo è stato notevole, anche per colpa del caldo. Vedo passi in avanti. Gara positiva. Sto arrivando”.