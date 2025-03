MotoGP, Marc Marquez: “Non ho fatto il giro perfetto per la pole. La Sprint sarà combattuta”

Marc Marquez non può che essere soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas, Stati Uniti) il pilota del team Ducati Factory non ha lasciato scampo ai rivali, ma non rifilando distacchi clamorosi ai rivali. Ad ogni modo terza pole position di fila in stagione, l’ottava in assoluto su questa pista (record per la classe regina).

Marc Marquez ha fatto segnare un ottimo 2:01.088 con soli 101 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, mentre completa la prima fila Alex Marquez a 360. Quarta posizione per Pedro Acosta a 416 millesimi, quinta per Franco Morbidelli a 441, mentre è sesto Francesco Bagnaia a 523. Settimo Luca Marini a 649 millesimi, ottavo Joan Mir a 920 a pari merito con Jack Miller, quindi decimo Maverick Vinales a 931.

Al termine delle qualifiche odierne, il Cabroncito ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fatto un giro perfetto. Ho sbagliato parecchio nel T4 nella curva lunga sulla destra. Per il resto tutto bene, anche se fare un giro impeccabile qui non è facile. Devo proseguire in questo modo ma trovare la velocità con più semplicità”.

Ultima battuta sulla Sprint Race che scatterà alle ore 21.00 italiane e che lo vedrà come grande favorito: “Il passo è buono soprattutto con le gomme medie, dovrò vedere con la soft che sarà la gomma di oggi. Gli altri non sono lontani e penso che Alex, Di Giannantonio e Bagnaia saranno della partita”.