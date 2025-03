Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP USA 2025: Bagnaia lotta, ma è ancora doppietta dei Marquez

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP degli USA 2025, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla rognosa sudamericana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP degli USA, conquistando il quinto successo in altrettante gare disputate nel corso della stagione. Il fuoriclasse spagnolo è scattato dalla pole position, ha subito il sorpasso da parte del compagno Francesco Bagnaia dopo la prima curva e ha ingaggiato un bel duello con il piemontese. I due centauri della Ducati si sono fronteggiati a viso aperto nel primo giro, poi l’iberico è scappato via e si è involato verso il successo sul tracciato da lui preferito.

Marc Marquez ha trionfato precedendo il fratello Alex Marquez (con la Ducati del Team Gresini, come era successo negli appuntamenti precedenti), mentre Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio dopo aver recuperato tre posizioni rispetto allo schieramento di partenza. Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno duellato per la quarta piazza, non risparmiandosi nonostante siano compagni di squadra con la Ducati del VR46 Racing Team.

Prime cinque posizioni monopolizzate dalla Ducati, poi è arrivata la Yamaha di Fabio Quartararo (sesto). A punti anche Pedro Acosta (KTM), Luca Marini (Honda) e Ai Ogura (Aprilia), Marco Bezzecchi decimo con la Aprilia ufficiale. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP USA MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Franco Morbidelli (Ducati)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Pedro Acosta (KTM)

8. Luca Marini (Honda)

9. Ai Ogura (Aprilia)

10. Marco Bezzecchi (Aprilia)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Brad Binder (KTM)

13. Enea Bastianini (KTM)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Johann Zarco (Honda)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

19. Somkiat Chantra (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Maverick Vinales (KTM)

Rit. Joan Mir (Honda)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP USA MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’29.509 161.4

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’30.304 161.3 0.795

3 7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’31.427 161.1 1.918

4 6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’38.045 160.3 8.536

5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’39.194 160.1 9.685

6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’40.185 160.0 10.676

7 3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’41.558 159.8 12.049

8 2 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’43.097 159.6 13.588

9 1 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’43.261 159.6 13.752

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’44.093 159.5 14.584

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’44.263 159.5 14.754

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’44.417 159.4 14.908

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’45.518 159.3 16.009

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’45.691 159.3 16.182

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’47.690 159.0 18.181

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’48.134 159.0 18.625

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’51.175 158.6 21.666

18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’58.570 157.6 29.061

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 21’03.131 157.1 33.622

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 21’07.498 156.9 37.989

Non classificati

12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 14’41.967 157.5 3 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 11’30.003 143.8 5 laps