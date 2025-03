MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint di Austin con qualche brivido. Bagnaia lotta ed è terzo

Pur con qualche rischio in più del previsto e senza rifilare distacchi abissali, Marc Marquez vince la Sprint del Gran Premio delle Americhe 2025 e conserva la sua imbattibilità stagionale in MotoGP dopo le doppiette di Buriram e Termas de Rio Hondo. L’otto volte campione mondiale si è imposto dalla pole position nella gara breve al COTA di Austin, restando in corsa per il terzo weekend perfetto consecutivo da inizio anno.

Il fenomeno di Cervera non ha avuto vita facile nel primo giro della corsa, ingaggiando un rovente duello con il compagno di squadra Francesco Bagnaia (autore di una partenza strepitosa dal 6° al 1° posto) e sfiorando la caduta nel T4, per poi riprendersi la prima posizione ed involarsi verso la quinta affermazione di fila nel 2025 senza prendersi altri rischi.

Marc ha preceduto ancora una volta il fratello minore Alex, rivelazione dell’anno in sella alla Ducati GP24 del team Gresini, che ha avuto il merito di respingere al mittente il forcing iniziale di Bagnaia. Pecco è stato molto più deciso e aggressivo rispetto alle prime uscite stagionali, non avendo però il passo dei fratelli Marquez su una pista sfavorevole e dovendosi accontentare dell’ennesimo terzo posto.

Pokerissimo Ducati completato dalla coppia VR46 composta dagli azzurri Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, molto distanti dai migliori tre anche a causa di uno start negativo. A punti anche Fabio Quartararo con la Yamaha, Pedro Acosta con la KTM, Luca Marini con la Honda e Ai Ogura con l’Aprilia.

Grazie al successo nella Sprint texana, Marc Marquez allunga in classifica generale a +19 su Alex Marquez, +36 su Bagnaia, +44 su Morbidelli, +58 su Di Giannantonio, +61 su Zarco, +67 su Binder, +68 su Ogura, +70 su Acosta e +72 su Bezzecchi.

CLASSIFICA SPRINT GP AMERICHE MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’29.509 161.4

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’30.304 161.3 0.795

3 7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’31.427 161.1 1.918

4 6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’38.045 160.3 8.536

5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’39.194 160.1 9.685

6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’40.185 160.0 10.676

7 3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’41.558 159.8 12.049

8 2 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’43.097 159.6 13.588

9 1 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’43.261 159.6 13.752

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’44.093 159.5 14.584

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’44.263 159.5 14.754

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’44.417 159.4 14.908

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’45.518 159.3 16.009

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’45.691 159.3 16.182

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’47.690 159.0 18.181

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’48.134 159.0 18.625

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’51.175 158.6 21.666

18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’58.570 157.6 29.061

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 21’03.131 157.1 33.622

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 21’07.498 156.9 37.989

Non classificati

12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 14’41.967 157.5 3 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 11’30.003 143.8 5 laps