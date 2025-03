MotoGP, Fermin Aldeguer penalizzato in Argentina. Miguel Oliveira in ospedale

Miguel Oliveira è caduto durante la Sprint Race del GP di Argentina in seguito a un contatto con Fermin Aldeguer. Il centauro della Ducati Pramac è finito nella ghiaia nel corso del quarto giro e ha rimediato una botta alla spalla sinistra, venendo poi trasportato in ospedale per degli accertamenti. Gli esami condotti prima al centro medico di Termas de Rio Hondo e poi al nosocomio di Santiago del Estero hanno escluso fratture.

Il portoghese verrà rivalutato domani mattina prima del warm-up, quando proverà a ottenere lo status di “fit” in modo da poter tornare in sella per disputare il Gran Premio in programma alle ore 19.00 di domenica 16 marzo. I commissari di gara hanno deciso di infliggere una penalità a Fermin Aldeguer in seguito a questo contatto avuto nelle prima fase della gara veloce in terra sudamericana.

Il rookie della Ducati del Team Gresini dovrà scontare un long lap penalty durante il Gran Premio d’Argentina e così la gara del centauro spagnolo, che scatterà dalla quattordicesima posizione, si completerà ulteriormente.