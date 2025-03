Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Argentina 2025: Marc Marquez vince di forza, Bagnaia sul podio

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Argentina 2025, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla rognosa sudamericana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche odierna, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Argentina in maniera autoritaria: il fuoriclasse spagnolo è scattato dalla pole position in sella alla Ducati ufficiale e ha tenuto a bada Marc Marquez, che con la Ducati del Team Gresini è rimasta in scia al fratello per praticamente tutta la gara, senza riuscire però a operare un attacco convinto. Francesco Bagnaia ha conquistato il terzo gradino del podio, superando al via Johann Zarco e poi difendendosi da un affondo lanciato da Fabio Quartararo nelle prime curve.

Si è così ripetuto lo stesso podio visto in occasione di Sprint Race e Gran Premio in Thailandia un paio di settimane fa, Marc Marquez ha ottenuto il terzo successo consecutivo e ha allungato in testa alla classifica generale. Ai piedi del podio si sono piazzati il sorprendente Johann Zarco con la Honda e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, seguito da Marco Bezzecchi (sesto con la Aprilia) e dal compagno di squadra Franco Morbidelli.

Finiscono a punti anche Joan Mir (Honda) e Pedro Acosta (KTM), mentre Fabio Quartararo non è andato oltre la decima piazza con la Yamaha. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Argentina 2025, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP ARGENTINA MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Johann Zarco (Honda)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Marco Bezzecchi (Aprilia)

7. Franco Morbidelli (Ducati)

8. Joan Mir (Honda)

9. Pedro Acosta (KTM)

10. Fabio Di Quartararo (Yamaha)

11. Jack Miller (Yamaha)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Luca Marini (Honda)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Ai Ogura (Aprilia)

16. Raul Fernandez (Aprilia)

17. Somkiat Chantra (Honda)

18. Maverick Vinales (KTM)

19. Fermin Aldeguer (Ducati)

Rit. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Miguel Oliveira (Yamaha)

Rit. Brad Binder (KTM)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP ARGENTINA MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’37.331 176.3

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’38.234 176.2 0.903

3 7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’41.190 175.7 3.859

4 6 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’42.357 175.5 5.026

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’43.782 175.3 6.451

6 4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’44.664 175.2 7.333

7 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’45.699 175.1 8.368

8 2 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’48.189 174.7 10.858

9 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’48.560 174.6 11.229

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’49.687 174.5 12.356

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’52.532 174.0 15.201

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’52.629 174.0 15.298

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’53.984 173.8 16.653

14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’55.773 173.6 18.442

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’55.949 173.6 18.618

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’56.891 173.4 19.560

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’58.256 173.2 20.925

18 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’58.618 173.2 21.287

19 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’22.656 169.8 45.325

Non classificati

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 10’20.327 167.3 6 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 6’40.962 172.6 8 laps

Primo giro non terminato

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM