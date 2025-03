MotoGP, Alex Marquez: “Ho fiducia nel guidare la Ducati GP24, imparo da mio fratello in pista”

Tre secondi posti per Alex Marquez tra Sprint Race e GP nei primi vagiti della stagione di MotoGP. Dopo le piazze d’onore del primo appuntamento di Buriram (Thailandia), lo spagnolo ha replicato quest’oggi nella Sprint di Termas de Rio Hondo (Argentina), finendo immediatamente alle spalle di suo fratello Marc.

Una guida incisiva ed efficace per Alex, in sella alla Ducati GP24 del Team Gresini, che ha costretto il leader sulla Rossa ufficiale a estrarre il massimo che poteva per distanziarlo nelle ultime tornate. “Guidando alle spalle di mio fratello si possono capire delle cose e soprattutto hai un riferimento su come poter guadagnare in certe curve“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Famiglia Marquez, quindi, in festa e nuovamente davanti all’altra GP25 di Francesco Bagnaia, in cerca del miglior feeling per portare al limite la propria moto. “Il mio pensiero era quello di rimanere con Marc e poi provare ad attaccarlo nel finale, ma si è rivelato più veloce e ho preferito non rischiare. Sinceramente, con questa moto mi sento molto meglio rispetto al 2024 ed è un salto importante. Non sono cambiato io come pilota, ma è la fiducia che ho nel mezzo che fa la differenza“, ha spiegato l’iberico.

“Vediamo domani cosa riusciamo a fare. Sicuramente il fatto di battagliere con mio fratello in pista non cambia il nostro rapporto perché sappiamo quello che dobbiamo fare, ovvero dare il massimo per il team che rappresentiamo. Da parte mia, sto sfruttando le difficoltà avute l’anno scorso per tramutarle in qualcosa di positivo nel 2025 e finora le cose stanno andando bene“, ha concluso il centauro della squadra Gresini.