MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho cercato di fare il massimo, dobbiamo colmare il gap”

Si è da poco conclusa la Sprint Race del Gran Premio di Argentina. Sul circuito di Termas de Rio Hondo non ci sono state molte sorprese ed il primo posto è stato ottenuto dal solito Marc Marquez che, con la sua Ducati ufficiale, ha condotto la gara in testa dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo allunga ancora in classifica generale ed aumenta il distacco con Bagnaia.

Secondo posto per Alex Marquez che ha confermato la posizione della partenza. L’iberico, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, è rimasto attaccato alla ruota del fratello per tutta la gara ma non ha avuto la giusta occasione per passare in testa. Terzo posto per Francesco Bagnaia con un distacco di circa 4 secondi dal suo compagno di squadra Marc Marquez.

Bagnaia fa un passo in avanti dopo un venerdì negativo e per la terza volta in stagione chiude una gara dietro ai fratelli Marquez. Il ducatista azzurro, terzo ora in classifica piloti con 30 punti ottenuti, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo colmare il gap e pian piano lo stiamo facendo, questa non è una pista amica però stiamo lavorando nella direzione giusta. Dall’inizio del weekend siamo migliorati ma oggi continuavo a perdere in curva 6 e curva 11”.

Il piemontese ha poi proseguito: “Prima della Sprint Race la previsione della gara mi vedeva in sesta posizione, quindi abbiamo fatto un passo avanti però mi è mancato qualcosa in più e domani proveremo a trovarla. Ho cercato di fare il massimo, sono partito bene, ho avuto un piccolo intoppo durante il primo giro alla curva 5 ma comunque sono riuscito a seguirli. Devo ancora migliorare in certi ingressi di curva però abbiamo sistemato il T1 ed il T2”.

Ha poi concluso: “Ho ottenuto gli stessi punti della Sprint Race della Thailandia, ma oggi guardo il risultato in maniera futura ma ancora in negativo perché siamo ancora distanti dai fratelli Marquez. Bisogna fare uno step, sicuramente ci siamo avvicinati un po’ rispetto alla prima gara ma ancora non basta”. Bagnaia proverà ad invertire la tendenza già domani con la gara in programma alle ore 19.