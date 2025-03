MotoGP, Fabio Quartararo: “È stato bello tornare a lottare, la moto sta migliorando”

Conclusa la terza Sprint Race di questa stagione, valida per il Gran Premio delle Americhe, sul circuito di Austin in Texas. Ennesima vittoria per Marc Marquez che viaggia a punteggio pieno con ben 86 punti ottenuti. Lo spagnolo in sella alla sua Ducati non ha avuto rivali sino a questo momento ed ha vinto tutte le gare a disposizione.

Secondo posto per il fratello Alex (Ducati Team Gresini) che ha concluso a soli 795 millesimi dalla prima posizione. L’iberico, che non è mai riuscito quest’anno a battere Marc Marquez ha anticipato Francesco Bagnaia (Ducati Ufficiale) che, partito dalla sesta posizione, ha chiuso la gara in terza posizione grazie anche ad una fantastica partenza.

Quarto posto per Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) partito in seconda posizione ma sovrastato dalla rimonta di Bagnaia. Quinto il suo compagno di squadra Franco Morbidelli. Sesta posizione per la Yamaha del francese Fabio Quartararo che, partito 11esimo, ha sorpassato cinque piloti chiudendo la gara a 10 secondi dal primo posto.

Il centauro transalpino ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto soddisfatto perché il passo non era buonissimo ma alla fine lottare con Fabio e Franco è stato molto bello, abbiamo fatto abbastanza caos ed abbiamo perso un po’ di tempo. Ne è valsa la pena perché era da tanto tempo che non correvo così. È un punto positivo ma anche negativo, mi sento bene solo con il davanti, il dietro della moto non ci aiuta. Stiamo lavorando per trovare il feeling, ci manca un po’ di trazione”.