MotoGP, Ducati resta dominante, ma arrivano segnali dalle altre scuderie. E in Qatar tornerà Martin…

Ducati ha monopolizzato le prime tre posizioni in tutte le manche disputate tra Thailandia, Argentina e Stati Uniti. Un dominio impressionante da parte della casa di Borgo Panigale in questo avvio di Mondiale MotoGP 2025, che conferma di fatto la netta superiorità tecnica evidenziata nella passata stagione nonostante il passaggio in Yamaha del team Pramac e l’addio di due top rider come Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Al COTA di Austin con ogni probabilità sarebbe arrivata addirittura una top6 tutta Ducati senza le cadute in gara di Marc Marquez e del rookie Fermin Aldeguer (in grande crescita e velocissimo nella seconda parte della corsa odierna in Texas), ma ciò nonostante il costruttore emiliano ha centrato un altro poker con Francesco Bagnaia davanti ad Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Fino a questo momento nessuno dei competitor è stato in grado di inserirsi con continuità tra le migliori Ducati, perché quelli di Ai Ogura con Aprilia a Buriram e di Johann Zarco con Honda a Termas de Rio Hondo si sono rivelati degli exploit abbastanza estemporanei. Oggi abbiamo però cominciato ad intravedere dei segnali incoraggianti in prospettiva per KTM (con la rimonta di Enea Bastianini e la buona competitività dei piloti factory) e Aprilia (con la progressione di Marco Bezzecchi).

La casa di Noale sta vivendo una prima parte di 2025 ampiamente al di sotto delle aspettative ma ha ancora a disposizione un asso nella manica, Jorge Martin. Il Campione del Mondo in carica ha dovuto saltare i primi tre round del campionato per un brutto infortunio e comincerà la sua stagione in Qatar o nella tappa successiva a Jerez, quindi le sue speranze di confermarsi sul trono iridato sono ridotte all’osso, ma Martinator avrebbe il talento per poter sfidare magari anche le Ducati ufficiali nelle singole gare se dovesse trovare il feeling con questa RS-GP.