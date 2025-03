Bagnaia esulta: “Mondiale riaperto? Non era chiuso. Manca un pezzettino, ma sapevo che sarei tornato”

Francesco Bagnaia festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver vinto il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il portacolori del team Ducati Factory ha centrato una delle vittorie più significative della sua carriera, approfittando della caduta di Marc Marquez e dando il via al suo campionato dopo tante difficoltà.

Francesco Bagnaia ha vinto la gara con 2.0 su Alex Marquez, mentre completa il podio un ottimo Fabio Di Giannantonio a 3.5. Quarto Franco Morbidelli a 10.7, quinto Jack Miller a 11.8, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 12.2. Settima posizione per Enea Bastianini a 12.8, ottava per Luca Marini a 15.6, quindi nona per Ai Ogura a 16.3 con Fabio Quartararo decimo a 18.2.

Al termine della gara sulla pista texana il pilota due-volte campione della MotoGP non nasconde le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero molto contento – conferma un raggiante Bagnaia – Ho finito la voce da quanto ho urlato nel giro di rientro. Davvero è splendido tornare a vincere, soprattutto dopo un periodo difficile. Grazie al team che sta facendo un lavoro fantastico. Abbiamo chiuso un weekend davvero incredibile”.

Il pilota con il numero 63 sul cupolino prosegue nella sua analisi: “Sapevo che, non avendo ancora il giusto feeling con la mia moto, ho scelto di fare le cose con calma. In Argentina avevamo fatto dei passi in avanti, quindi abbiamo proseguito su quella scia. Il COTA era un ottimo banco di prova per lavorare sulle frenate. Il sorpasso su Alex Marquez, con quella staccata, conferma come con un anteriore simile possa sentire meglio il limite. Oggi Marc Marquez ne aveva di più, ma avevo visto che i cordoli erano scivolosi. Li ho evitati accuratamente, specialmente quelli nei quali è caduto”.

Il momento clou della domenica di Austin è stata, ovviamente, la caduta dello spagnolo: “Cos’ho pensato in quel momento? Ho pensato solo a staccare Alex ed a stare lontano dai guai. Non è stato facile perché aveva un buon ritmo ma, con il passare dei giri, ci sono riuscito. Devo essere sincero: vincere è quello che ti fa andare avanti. Quando lo assapori e non ci arrivi per un po’, ha davvero tutto un altro sapore”.

Ultima battuta sulla sua condizione generale: “Ho capito tante cose da questo weekend. Senza dubbio mi manca ancora un pezzo. Anche se il COTA è sempre stata una pista ostica per me, abbiamo lavorato davvero bene. Siamo sempre migliorati e, senza dubbio, vincere qui ha un sapore fantastico. Ho sempre detto che sarei arrivato e vincere qui è un grande segno, conto di proseguire in questo modo anche in Qatar. Campionato riaperto? Non era mai stato chiuso”.