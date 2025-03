LA SVOLTA! Bagnaia domina il GP degli USA e ritrova la magia! Caduta e ritiro per Marquez

Francesco Bagnaia usufruisce dell’inopinata caduta di Marc Marquez e vince a sorpresa il Gran Premio delle Americhe 2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Primo exploit dell’anno per Pecco, che potrebbe aver svoltato finalmente il suo campionato imponendosi al COTA di Austin e archiviando il successo numero 30 della carriera nella classe regina (il 40° complessivo nel Motomondiale) in un contesto sulla carta sfavorevole.

Il torinese del team ufficiale Ducati ha sfoderato una prestazione di alto profilo, battendo nettamente Alex Marquez e approfittando del primo grave errore della stagione di un Marc che è scivolato nello snake del circuito texano (al nono giro, quando era saldamente al comando della corsa davanti a Bagnaia) per poi ritirarsi dopo aver danneggiato la moto.

Un altro secondo posto dunque per Alex, che ha preceduto sul podio il romano del team VR46 Fabio Di Giannantonio. Quarta piazza per l’altra Ducati VR46 di Franco Morbidelli, a completamento di un impressionante poker della casa di Borgo Panigale, mentre la “gara degli altri” è stata vinta dalla Yamaha dell’australiano Jack Miller in quinta posizione davanti all’Aprilia di un convincente Marco Bezzecchi.

Bella rimonta, agevolata sicuramente da varie cadute, anche per Enea Bastianini, 7° con la KTM Tech 3 davanti alla Honda ufficiale di Luca Marini. Con questo risultato, Alex Marquez diventa il nuovo leader della classifica generale con un vantaggio di 1 punto su Marc Marquez, 12 su Bagnaia, 32 su Morbidelli, 43 su Di Giannantonio, 62 su Ogura e Zarco, 63 su Bezzecchi e 67 su Marini.