MotoGP, pagelle GP USA 2025: è un Bagnaia ritrovato! Primo errore per Marc Marquez. E il fratello gongola…

PAGELLE GP USA MOTOGP 2025

Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) 9 – Lo si era capito ieri che i pezzi del puzzle stavano tornando al loro posto. Una lettura distratta dell’ordine d’arrivo non aveva portato a evidenziare quanto il significato del terzo posto della Sprint non fosse il medesimo di altri round. Sì, perchè Pecco ad Austin non era disposto a fare da invitato alla festa di casa Marquez. Dopo aver tentato l’all-in nel primo giro della Sprint Race, la carta giocata quest’oggi è stata quella del ritmo. In questo modo, il buon Alex, sulla Ducati Gresini, si è visto costretto a lasciare spazio e Marc, non tranquillo nel suo assolo, ha commesso un errore, costretto a tenere un passo sostenuto perché Bagnaia non girava così tanto più lento di lui. La caduta dell’iberico è stata una logica conseguenza e l’affermazione nel feudo del nativo di Cervera ha un valore doppio dal punto di vista psicologico. Un modo anche per rispondere alle tante sciocche chiacchiere di queste settimane. Oggi ha vinto il più lucido.

Alex Marquez (Ducati Gresini) 8 – Un secondo posto che può far sorridere lo spagnolo, visto che con la caduta del fratellone la vetta della classifica generale è stata conquistata. Una dimostrazione di maturità di Alex che, preso atto della maggior velocità altrui, ha voluto portarsi a casa il massimo dei punti possibile per non dilapidare quanto di buono fatto nel fine-settimana. Vedremo se il suo incedere proseguirà anche altrove.

Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 7.5 – La GP24 gli gusta parecchio e ad Austin l’ha dimostrato, prima ottenendo il secondo tempo nelle qualifiche e poi prendendosi la terza piazza, insidiando nel finale il secondo posto di Alex Marquez. Segnali di grande vitalità per il centauro romano.

Franco Morbidelli (Ducati VR46) 6.5 – Come era accaduto ieri nella Sprint, il Morbido ha confermato di non avere il medesimo passo del suo compagno di team e questo va rimarcato nell’economia della valutazione. Resta però la sufficienza piena perché un quarto posto è sempre un ottimo piazzamento.

Marco Bezzecchi (Aprilia) 7.5 – Chiudere sesto, partendo tredicesimo, è la certificazione che il romagnolo sta cominciando a capire meglio la moto di Noale e ora lo step andrà fatto nelle qualifiche per non partire troppo indietro. Il ritmo nella seconda parte del GP è stato ottimo e quindi buoni segnali in vista del Qatar.

Enea Bastianini (KTM Tech3) e Luca Marini (Honda) 7 – Un settimo e un ottavo posto per i centauri nostrani danno fiducia dopo i tanti problemi con le proprie moto. Enea si sa quanto ami questa pista e, probabilmente, tanto di suo c’è in questa prestazione, mentre Luca già nelle prove si era mostrato degno della top-10.

Marc Marquez (Ducati ufficiale) 4 – Un errore pesante per l’asso spagnolo. Con 2″ di margine su Pecco ha voluto esagerare nel tagliare la traiettoria dello Snake, andando sul cordolo e concludendo la gara a mani vuote. Da 25 a 0 punti in pochissimo tempo, in un contesto che avrebbe dovuto essergli decisamente favorevole. Domenica da dimenticare per l’iberico.