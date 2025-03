MotoGP, Alex Marquez: “Ho aspettato il mio momento, Marc mi ha controllato fino alla fine”

Si è appena conclusa la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, disputata sul circuito di Austin (Texas). Il successo è stato ottenuto da un fantastico Marc Marquez che ha conquistato altri 12 punti utili per la classifica piloti. Lo spagnolo non sta commettendo errori e sta lasciando le briciole ai suoi avversari. Ennesima doppietta per i fratelli Marquez con Alex che ha concluso in seconda posizione.

L’iberico ha concluso la gara a soli 795 millesimi dal fratello Marc e, grazie ai 9 punti odierni, sale a quota 67 punti ottenuti nella classifica piloti. Terzo posto per un coriaceo Francesco Bagnaia che, con la sua Ducati Ufficiale, ha conquistato un buon podio. Il centauro italiano ha recuperato tre posizioni in gara grazie ad una fantastica partenza ed il risultato di oggi gli dà fiducia in vista della gara di domani.

Alex Marquez ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Durante la partenza non ho voluto lottare con le Ducati ufficiali, non volevo inserirmi nella lotta ed ho aspettato il mio momento. Poi ho lottato con Pecco ma lui è stato molto bravo ma dopo sono riuscito a superarlo. Sono stato spettatore nel primo giro. Non mi sono coordinato bene con Marc, io rallentavo e lui accelerava, mi ha controllato fino alla fine”.

“Non ho mai pensato di riuscire a prendere Marc, volevo attaccarlo e magari riuscire a lottare per la vittoria ma non ho avuto l’opportunità. Ci riproverò nelle prossime gare. Quando sono veloce non mi piace prendere la scia di nessuno. Con mio fratello Marc è normale avere un rapporto basato sulla sfida”, ha poi concluso il centauro spagnolo.