Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-1 semifinale, programma, streaming

Oggi domenica 23 marzo (ore 18.00) si gioca Milano-Scandicci, gara-1 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. Si alza il sipario sul rovente confronto al meglio delle cinque partite: si preannuncia un testa a testa di grande caratura tecnica tra la seconda e la terza forza della regular season, chi vincerà tre incontri si qualificherà all’atto conclusivo contro la vincente della serie tra Conegliano e Novara.

Le vicecampionesse d’Europa hanno regolato Vallefoglia in due incontri, mentre le vicecampionesse d’Italia si sono imposte contro Busto Arsizio: entrambi gli impegni sono stati chiusi in due partite, ma in gara-2 entrambe sono state trascinate al tie-break. Le ragazze di coach Stefano Lavarini potranno sfruttare il vantaggio del proprio pubblico, visto che giocheranno all’Allianz Cloud stasera, gara-3 e l’eventuale gara-5, mentre le toscane dovranno obbligatoriamente inventarsi almeno una magia in trasferta.

Milano si affiderà alla bomber Paola Egonu, alla palleggiatrice Alessia Orro, alle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, alla centrale Anna Danesi. Scandicci farà leva sull’opposto Ekaterina Antropova, sui martelli Camilla Mingardi e Britt Herbots, sulla centrale Ana Carolina Da Silva, sulla regista Maja Ognjenovic. Ricordiamo che entrambe le squadre si sono qualificate alla Final Four di Champions League: le meneghine incroceranno Conegliano, le toscane sfideranno il VakifBank Istanbul.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Scandicci, gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Domenica 23 marzo

Ore 18.00 Semifinale playoff scudetto, gara-1: Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-SCANDICCI VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.