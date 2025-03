Volley, quarti playoff gara 3: Perugia e Piacenza per chiudere, chi scatta avanti in Trento-Cisterna e Civitanova-Milano?

Potrebbe essere questo l’ultimo week end in cui si giocano quattro sfide in stagione. È arrivato il momento di gara 3 dei quarti di finale, con due serie in bilico e due che invece hanno preso una direzione ben precisa e sono già sul punto di potersi chiudere. Le squadre di punta si rigettano nel campionato dopo una settimana quasi disastrosa di Coppe Europee con l’unica squadra che sorride, Perugia, che ha conquistato l’accesso alla final four di Champions ai danni di Monza, mentre Trento è uscita in semifinale di Cev Cup e Civitanova ha perso la finale di Challenge.

Si parte domani sera con la sfida di Verona che vede di fronte la Rana e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, le due formazioni che hanno cambiato allenatore più recentemente in ordine cronologico con Travica che ha preso il posto di Anastasi prima della fine della regular season e Simoni che ha preso il posto di Stoytchev poco più di una settimana fa, dopo gara1. Piacenza si è fatta trovare pronta al momento giusto ed ha giocato due buoni incontri nelle prime due sfide della serie: paradossalmente la squadra emiliana ha giocato meglio tra le mura amiche quando dall’altra parte della rete c’era lo “spauracchio” Keita rispetto al primo match quando, oltre a Mozic, infortunato, mancava anche Keita. Verona proverà domani alle 20.30 tra le mura amiche a riaprire la serie che è sul 2-0 per Piacenza e si preannuncia una sfida molto combattuta con i veneti che giocheranno il tutto per tutto nel tentativo di andarsi a giocare la qualificazione a Piacenza tra una settimana.

C’è voglia di riscatto in casa Itas Trentino dopo la brutta prova di Ankara che è costata l’eliminazione nella semifinale della Cev Cup a favore dello Ziraat Bankasi. Una prova che, unita a quella non esaltante di gara2 nella serie dei quarti contro Cisterna, ha fatto scattare l’allarme rosso in casa Itas. Troppe volte finora i trentini sono arrivati al momento decisivo dei vari tornei senza riuscire a fornire prove convincenti e soprattutto vincenti: restano solo i playoff scudetto e la squadra di Soli non può sbagliare. Dall’altra parte della rete però c’è una Cisterna che è in grande condizione e lo ha dimostrato una settimana fa e soprattutto non ha nulla da perdere e questo, in certi frangenti, può essere un grande vantaggio. Si gioca domenica alle 15.30.

Domenica alle 18.00 va in scena la terza gara della serie più incerta e fin qui meno pronosticabile. Di fronte ci sono la Lube Civitanova e l’Allianz Milano. I marchigiani arrivano dalla battaglia con conseguente delusione contro Lublino nella finale di Challenge Cup. Quasi tre ore di partita mercoledì sera che hanno prima illuso e poi deluso la squadra marchigiana che ha vinto 3-2 ma questo risultato non è bastato a portare a casa il secondo trofeo della stagione. C’è una semifinale da conquistare con la serie che aveva da subito preso una brutta piega e poi è stata sistemata dal 3-0 ottenuto dai marchigiani in terra milanese. Il desiderio di riscatto è presente anche in casa Allianz. La squadra di Piazza praticamente non è scesa in campo in gara2 dei quarti ma è una situazione non nuova in sede di playoff. Si può resettare e ripartire e ci sono precedenti importanti.

Il quarto e ultimo incontro del week end vede di fronte la Sir Susa Vim Perugia, unica squadra italiana ancora presente nelle Coppe Europee, qualificata per la final four dopo il doppio 3-1 nei quarti rifilato a Monza e la Valsa Group Modena all’unica chance di impreziosire una stagione che in pochi ricorderanno con particolare piacere in zona Ghirlandina. Gli umbri, nonostante la fatica di tre giorni fa nel ritorno dei quarti di Champions, partono nettamente con i favori del pronostico per una sfida che li ha visti vincere per ben cinque volte su altrettanti incontri fin qui disputati in stagione. Modena per lunghi tratti ha giocato alla pari con i rivali nelle prime due sfide della serie ma alla lunga Perugia ha dimostrato qualcosa in più che cercherà di far valere anche in gara3. Si gioca domenica alle 19.00.