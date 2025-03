Volley femminile, allacciare le cinture! Partono le semifinali playoff Milano-Scandicci e Conegliano-Novara

Allacciate le cinture, si parte! Le semifinali playoff di serie A1 femminile scattano domani, sabato 22 marzo, con due partite che promettono spettacolo ed emozioni: Conegliano-Novara e Milano-Scandicci. Sfide stellari con tante campionesse olimpiche in campo e con un tasso tecnico elevatissimo, visto che tutte e quattro le formazioni in campo sono ancora in corsa in Europa: Conegliano, Scandicci e Milano nella Final Four di Champions e Novara nella finale di CEV Cup.

Sabato alle 18.00 a Villorba di fronte ci saranno la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara. Dal 2018 al 2021 Novara è stata la rivale numero uno delle venete che stavano gettando le basi per il dominio che dura tuttora. Tre finali scudetto consecutive e tre vittorie per la squadra di Conegliano, che anche quest’anno ha sempre vinto contro Novara: 3-0 all’andata nella regular season, 3-2 al ritorno e 3-0 nella semifinale di Coppa Italia, che ha lanciato le venete verso l’ennesimo trionfo.

Il pronostico è tutto a favore della formazione veneta, che ha vinto tutte e 46 le partite fin qui disputate in stagione, ma Novara qualche arma per controbattere lo strapotere della formazione di casa ce l’ha e si è visto nelle gare disputate finora tra le due formazioni. Non deve essere, però, la Igor Gorgonzola che ha appena battuto faticando più del previsto, Chieri, con Tolok sotto tono e un po’ tutto il sestetto novarese efficace a corrente alternata. Se Bernardi riuscirà a ritrovare la migliore versione dell’Igor Gorgonzola, potrà uscire una partita equilibrata e divertente, partendo anche dal presupposto che Novara avrà poco o nulla da perdere.

Nella seconda sfida di gara 1 di semifinale, domenica alle 18, saranno di fronte la Numia Milano e la Savino del Bene Scandicci. Le voci di mercato stanno creando non poche turbative alle giocatrici in campo: in particolare Alessia Orro in settimana è stata protagonista del possibile affare dell’anno con il Fenerbahce, che avrebbe messo sul piatto un milione e ottocentomila euro per accaparrarsi la alzatrice campione olimpica: resta da capire se Milano accetterà questa situazione in modo passivo o rilancerà. Per ora c’è da giocare una complicata semifinale di playoff, nella quale proprio Orro sarà impegnata in un duello rusticano con Maja Ognjenovic, l’alzatrice serba sempre pronta a fare la differenza. L’altra sfida diretta è quella tra Egonu e Antropova, che si ripete per l’ennesima volta quest’anno.

L’equilibrio, guardando i precedenti, potrebbe regnare sovrano: tutti e tre gli incontri stagionali tra le due squadre si sono conclusi al tie break. Il primo, nell’andata della regular season, vinto da Scandicci, il secondo, in semifinale di Coppa Italia, e il terzo, decisivo per l’assegnazione del secondo posto in classifica, vinti entrambi da Milano. Lo spettacolo è assicurato.