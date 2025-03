Milano-Sanremo femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, altimetria, favorite. Elisa Balsamo prova il colpaccio

L’universo degli appassionati di ciclismo femminile non poteva certamente essere deluso da una giornata tutta dedicata agli uomini. Si corre, in parallelo alla Classicissima di primavera in campo maschile, la Milano-Sanremo donne. La corsa femminile, che all’epoca si chiamava “Primavera Rosa“ con partenza da Varazze e arrivo a Sanremo, rinasce dopo vent’anni, l’ultima edizione risale infatti al 2005.

La corsa si svolge su un tracciato di 156 chilometri con partenza da Genova alle ore 10:40 e arrivo a Sanremo intorno alle 15:00. Il percorso, se si eccettuano i primi chilometri, è praticamente lo stesso della gara maschile e la gara si conclude nella suggestiva cornice del rettilineo di via Roma.

PERCORSO

Il percorso pianeggiante per gran parte della gara si vivacizza nel finale proponendo ben cinque salite nell’ultima cinquantina di chilometri. Il Capo Mele (1.8 km al 4,5% con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e, infine, Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%) inizieranno a scaldare l’atmosfera in vista dei probabili fuochi d’artificio negli ultimi chilometri. Il gran finale prevede ovviamente Cipressa (5.6 km al 4.1%) e Poggio di Sanremo (3.7 km al 3.7% con punte all’8% nel finale), prima dell’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA MILANO-SANREMO DONNE 2025

Orario di partenza: 10:40

Orario di arrivo: 14:50 circa

MILANO-SANREMO DONNE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 12.30 in abbonamento su Eurosport 2 HD. Rai 2 dalle 13.30

Diretta streaming: dalle 12.30 su Discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 2)

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Il campo di partecipazione è di assoluto livello con la presenza di gran parte delle big del panorama internazionale. Prima favorita è l’olandese Demi Vollering, autrice fin qui di un inizio di stagione eccellente. L’alfiere della FDJ-Suez dovrà però guardarsi da una concorrenza decisamente agguerrita. La Team SD Worx – Protime, schiera la belga, campionessa del mondo, Lotte Kopecky e l’olandese Lorena Wiebes. L’Italia affida le sue speranze ad Elisa Longo Borghini della UAE Team ADQ e ad Elisa Balsamo. L’alfiere della Lidl – Trek è reduce dal successo nel trofeo Binda, ha nelle sue corde la possibilità di tenere sulle diverse salite di giornata per poi giocarsi le sue carte allo sprint nell’arrivo con un gruppo ristretto. Da tenere nella debita considerazione anche le candidatura dell’olandese Marianne Vos della Team Visma | Lease a Bike e della polacca Katarzyna Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto.