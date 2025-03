Edward Theuns vince la Bredene Classic, i fuggitivi resistono al rientro del gruppo

Edward Theuns ha vinto la Bredene Koksijde Classic, ormai tradizionale appuntamento belga giunto alla 23ma edizione e andato in scena alla vigilia della Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. Il padrone di casa si è imposto con una lunghissima volata di grande potenza, lasciandosi alle spalle lo statunitense Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) e l’olandese Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL).

Gli uomini saliti sul podio facevano parte di un gruppetto di quindici fuggitivi, che avevano attaccato a metà gara e che sono riusciti a resistere al rientro del gruppo principale per un soffio. Il portacolori della Lidl-Trek, reduce dalla Tirreno-Adriatico al servizio di Jonathan Milan, è rimasto in avanscoperta per 95 dei 201 km da Bredene a Koksiijde, tornando al successo dopo addirittura quattro anni di digiuno.

Era dal 16 maggio 2021 che il belga non alzava le braccia al cielo, quando si impose nella quinta tappa del Giro d’Ungheria. Si tratta del decimo successo da professionista per il 33enne, uno dei veterani più apprezzati del gruppo e che rivedremo settimana prossima tra Brugge-De Panne e Gand-Wevelgem.