Demi Vollering domina la Liegi-Bastogne-Liegi con una splendida azione in solitaria

Si conclude con il dominio assoluto di Demi Vollering l’edizione numero 10 della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. L’olandese ha attaccato a 35 chilometri dal traguardo, sbarazzandosi delle avversarie e proseguendo in solitaria verso l’arrivo. Per la 29enne del team FDJ United-Suez, vincitrice anche di Fiandre e Freccia Vallone, arriva il terzo successo nella Doyenne dopo quelli del 2021 e del 2023.

I 156 chilometri da Bastogne a Liegi partono con numerosi attacchi per cercare la fuga di giornata. L’unica a prendere un discreto margine dal gruppo è l’olandese Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime) che si trova da solo all’attacco prima di essere raggiunta dal gruppo a 79 chilometri dal traguardo. La corsa si infiamma sul Col du Maquisard con Pauline Ferrand-Prevot e Marion Bunel che tentano l’allungo.

Le francesi vengono riprese ed è poi Elise Chabbey (FDJ United – SUEZ) a cercare di scremare ancora il gruppo. Nel momento decisivo, sulla Côte de la Redoute, dopo il lavoro della squadra, Demi Vollering ha dato lo strappo che si è rivelato decisivo. Nessuna dietro ha retto il ritmo dell’olandese, arrivata al traguardo con 1’29” di vantaggio su Puck Pieterse (Fenix Premier Tech), vincitrice della volata tra le battute.

Completa il podio la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto). Quinta quindi Anna Van Der Breggen (Team SD Worx – Protime). La migliore tra le italiane è stata Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), sedicesima al traguardo (a 2’52”).