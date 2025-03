Milano-Sanremo 2025: Filippo Ganna mai come questa volta può crederci. Lo scenario tattico per provarci

Nel 2023 ci era andato vicinissimo, solo un Mathieu van der Poel devastante era riuscito ad anticiparlo sul Lungomare ligure. Quest’anno ci riprova e ha tutte le carte in regola per far saltare il banco visto che parte tra i favoriti della Milano-Sanremo 2025. Stiamo parlando di Filippo Ganna, la carta più importante da giocare per l’Italia nella Classicissima di Primavera.

L’azzurro è reduce da una prestazione monstre alla Tirreno-Adriatico dove si è testato verso la prima Monumento della stagione. Il leader della Ineos Grenadiers ha chiuso secondo in classifica generale nella Corsa dei due Mari, nonostante l’arrivo in salita a Frontignano, mettendo in mostra una gamba super.

Il dominio nella cronometro d’apertura a Lido di Camaiore è una perla che fa davvero ben sperare. Mai come questa volta il piemontese può crederci: la trasformazione in uomo da classiche è in atto e va a caccia del primo colpo importante, dopo i tantissimi arrivati tra pista e prove contro il tempo.

Servirà la gara perfetta, come ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti. Seguire un Tadej Pogacar scatenato sul Poggio non sarà facile, ma se dovesse riuscirci poi si apriranno scenari esaltanti: si potrà infatti provare ad attaccare negli ultimi due chilometri, con una rasoiata da finisseur o, magari, giocarsela tutta allo sprint. L’Italia ci spera.